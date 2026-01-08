Найгірший результат за роки війни: як у Польщі ставляться до українських біженців

Україна - Польща / © Associated Press

Рівень солідарності з українцями у Польщі стрімко падає. Аналітики назвали свіжі дані опитування найгіршими від 2014 року.

Про це пише In Poland.

Польське суспільство демонструє ознаки втоми та зміни настроїв щодо війни в Україні. Згідно з останнім звітом Центру дослідження громадської думки (CBOS), нація фактично розділилася навпіл у питанні подальшого прийому біженців.

Грудневе дослідження під назвою «Поляки про війну в Україні та допомогу біженцям» виявило тривожну тенденцію. Наразі лише 48% громадян Польщі підтримують надання прихистку українцям, які тікають із зон конфлікту. Водночас 46% респондентів висловилися проти. Порівняно з вереснем 2025 року табір противників зріс на 1%. Ще 6% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Соціологи звертають увагу на радикалізацію поглядів: частка тих, хто каже «точно ні» прийманню біженців (19%), вже помітно перевищує частку тих, хто відповідає «точно так» (13%).

Аналітики CBOS констатують, що нинішні показники є найгіршими за всю історію подібних досліджень, які проводяться ще від часів анексії Криму 2014 року.

Контраст із початком повномасштабного вторгнення вражає: на початку 2022 року рівень підтримки українців сягав рекордних 94% і тримався на високому рівні до середини 2023 року. Тепер же ентузіазм змінився на скепсис та прагматизм.

Хто виступає проти українців

Дослідження виявило чіткі демографічні та соціальні лінії розколу. Найбільш негативно до українських біженців налаштовані жителі сільської місцевості — там проти виступають 59% опитаних. Для порівняння, у великих містах цей показник становить лише 27%.

Також на ставлення впливає рівень освіти та статків:

серед людей із початковою освітою проти прийому українців виступають 62%, тоді як серед людей з вищою освітою — лише 26%.

найбідніші верстви населення (57%) значно частіше опонують допомозі біженцям, ніж заможні громадяни (18%).

Парадоксальним виявився релігійний фактор. Люди, які декларують релігійні цінності частіше налаштовані проти біженців (57%), ніж ті, хто не вважає себе релігійним (38%).

Політичні вподобання також грають роль: виборці правих партій значно скептичніші до українців (53% проти), ніж прихильники лівих сил (31% проти).

Нагадаємо, Польща не відправлятиме війська до України. Голова польського уряду Дональд Туск повідомив, що країна відіграватиме провідну роль у логістичному та організаційному забезпеченні України та держав, які розгортатимуть сили на її території.