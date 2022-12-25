Найхолодніше Різдво в історії США: 28 людей загинули, сотні тисяч — без світла

У неділю, 25 грудні, американці пережили найхолодніший день Різдва за всю історію спостережень.

Про це повідомляє The Guardian.

Температура повітря подекуди сягала мінус 45 градусів за Цельсієм, загинуло щонайменше 28 людей, а ще сотні тисяч залишилися без електрики через сильний снігопад і пориви вітру, які досягали 100 кілометрів на годину.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що арктична повітряна маса поширилася на дві третини території Сполучених Штатів.

"У деяких регіонах кожен, хто виходить з дому, ризикує отримати обмороження. Будьте готові до сильного холоду та одягніть багатошаровий одяг, закриваючи якомога більше відкритих ділянок шкіри. Також майте напоготові аптечки першої допомоги в транспортних засобах", - попередили в службі.

Шторм, який простягається від району Великих озер, поблизу Канади, до кордону з Мексикою, накрив декілька штатів - Колорадо, Канзас, Оклахому, Небраску та Нью-Йорк.

60 відсотків населення Сполучених Штатів опинилися у районах, де діють попередження про сувору погоду.

У місті Баффало, що в штаті Нью-Йорк, два дні йшов сніг, товщина снігового шару зараз перевищує півтора метра. Люди тут застрягли у своїх автомобілях. Швидкій допомозі потрібно в середньому три години, щоб дістатися на місце виклику. Усі пожежні машини потребували допомоги, щоб пересуватися по снігу.

"Ми знаємо про людей, які понад два дні перебували в автомобілях, що застрягли в снігу. Також є люди, які залишаються в будинках при температурі нижче нуля", - сказав Марк Полонкаржде, голова округу Ері.

Останніми днями близько 1,5 мільйона жителів країни залишилися без електрики, а ще сотні тисяч отримали попередження про можливі відключення електроенергії. Наразі близько 250 тисяч людей не мають доступу до електроенергії.

Також постачальники природного газу в Нью-Йорку та Массачусетсі попросили клієнтів зменшити споживання, щоб уникнути перебоїв.

Нагадаємо, у п’ятницю зимовий шторм "Елліотт", який приніс історично низькі температури на вихідних, спричинив скасування понад 4300 рейсів у США. Ще 5200 авіарейсів у країні було затримано.

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