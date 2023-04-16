"Наївно та недбало": у Німеччині закликають негайно підключити до мережі відключені раніше АЕС

Очільник уряду Баварії наголосив, що влада федеральної землі готова взяти на себе відповідальність за функціонування розташованої на її території АЕС "Ізар-2".

Останні три атомні електростанції Німеччини, що 15 квітня відключили від енергосистеми країни, закликають підключити знов.

Про це заявив прем'єр Баварії Маркус Зедер, передає Bild.

Він висунув вимогу до німецького уряду підключити ці АЕС до мережі або принаймні представити план їх підключення у разі надзвичайної ситуації в енергетиці.

Зедер вважає, доки не мине енергетична криза та Німеччина не перейде повноцінно на відновлювані джерела енергії, відмова від атомної енергетики є "наївною та недбалою".

"Баварія вимагає, щоб федеральний уряд взяв на себе відповідальність за безперервну роботу ядерної енергетики. Поки криза не закінчилася і перехід на відновлювані джерела енергії не увінчався успіхом, ми маємо використовувати всі види енергії до кінця десятиліття", – заявив Зедер.

Очільник Баварії також рпагне до спіпраці з іншими країнами щодо створення власного дослідницького реактора.

Зедер переконаний, що відключення німецьких АЕС в умовах тривалої енергетичної кризи є помилковим кроком.

"Федеральний уряд має негайно представити план дій у надзвичайних ситуаціях для негайної реактивації трьох атомних електростанцій. Той, хто, подібно до "світлофорної коаліції", сподівається, що наступна зима буде такою ж м'якою, як і попередня, діє вкрай наївно і недбало для такої індустріальної країни, як Німеччина", – додав Зедер.

Нагадаємо, Німеччина відключила останні атомні станції в межах реалізації Берліном свого плану на перехід до відновлюваного виробництва електроенергії до 2035 року. Ці атомні електростанції забезпечували лише 5% виробництва електроенергії. Остаточно відмовитися від ядерної енергетики у країні вирішили після катастрофи на Фукусімі 2011 року. Але через війну в Україні довелося відкласти рішення.

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