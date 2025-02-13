Наїзд на демонстрантів у Мюнхені: кілька людей у тяжкому стані, водія затримано

Внаслідок навмисного наїзду автомобіля на людей, які зібралися в Мюнхені на профспілковий мітинг близько 11 ранку в четвер, 13 лютого, постраждали щонайменше 28 людей.

Про це пише Miami Herald.

За словами прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, поліція розглядає інцидент як можливий теракт.

За даними поліції Мюнхена, водій, який підозрюється в нападі, — 24-річний громадянин Афганістану, який подав клопотання про надання притулку в Німеччині.

"Щонайменше 28 людей отримали поранення, коли автомобіль врізався в тил демонстрації, організованої профспілкою Verdi, близько 11 ранку (10:00 за Грінвічем). Декілька постраждалих отримали серйозні, небезпечні для життя травми", — йдеться у повідомленні поліції.

Представник поліції Мюнхена Томас Шельсхорн також повідомив, що нападника вдалося затримати після того, як поліцейські зробили попереджувальний постріл.

"Наразі він не становить жодної небезпеки. У нас немає підстав вважати, що існує якась небезпека для громадськості", — заявив він.

За словами міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Херрманна, 24-річний прохач притулку з Афганістану раніше привертав увагу німецької поліції за крадіжку в магазині та порушення Закону про наркотики. Він додав, що нападника вдалося затримати завдяки оперативним діям поліцейських, які супроводжували мітинг.

Мер Мюнхена Дітер Райтер повідомив, що, за наявною у нього інформацією, серед постраждалих є діти.

Нагадаємо, у Баварії в січні чоловік з ножем напав на групу дітей із дитячого садка, які гуляли з вихователями у парку. Внаслідок нападу загинула дитина та чоловік, який намагався зупинити нападника. А місяцем раніше, у Берліні чоловік напав з ножем на перехожих, поранивши кількох людей. Нападник був вкрай агресивним, розмахував ножем і завдавав ударів, не обираючи жертви.

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