Позашляховик наїхав на натовп у США, а "зникла" тенісистка вийшла на зв'язок. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Декілька людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в місті Вокеша американського штату Вісконсин, де автомобіль на швидкості збив понад два десятки учасників різдвяного параду. Читати далі –>
- На Гаїті звільнили двох із 17 членів місіонерської групи, викрадених бандою "400 Mawozo" понад місяць тому. Читати далі –>
- Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поговорив із китайською тенісисткою Пен Шуай, яка звинуватила експрем'єра КНР у зґвалтуванні, після чого припинила виходити на зв'язок. Читати далі –>
- У Брюсселі COVID-протести завершилися масштабними заворушеннями зі сльозогінним газом і пораненими. Читати далі –>
- В американському штаті Флорида дев'ятирічна Джорні Нельсон захистила матір від грабіжника і стала зіркою Мережі. Дівчинка також отримала нагороду від поліції. Читати далі –>