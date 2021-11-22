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Позашляховик наїхав на натовп у США, а "зникла" тенісистка вийшла на зв'язок. П'ять новин, які ви могли проспати

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Позашляховик наїхав на натовп у США, а "зникла" тенісистка вийшла на зв'язок. П'ять новин, які ви могли проспати

Mike De Sisti / Milwaukee Journal Sentinel / Milwaukee Journal Sentinel

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Декілька людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в місті Вокеша американського штату Вісконсин, де автомобіль на швидкості збив понад два десятки учасників різдвяного параду. Читати далі –>
  • На Гаїті звільнили двох із 17 членів місіонерської групи, викрадених бандою "400 Mawozo" понад місяць тому. Читати далі –>
  • Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поговорив із китайською тенісисткою Пен Шуай, яка звинуватила експрем'єра КНР у зґвалтуванні, після чого припинила виходити на зв'язок. Читати далі –>
  • У Брюсселі COVID-протести завершилися масштабними заворушеннями зі сльозогінним газом і пораненими. Читати далі –>
  • В американському штаті Флорида дев'ятирічна Джорні Нельсон захистила матір від грабіжника і стала зіркою Мережі. Дівчинка також отримала нагороду від поліції. Читати далі –>
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