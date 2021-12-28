Найкращі літаки-розвідники США стежитимуть за пересуванням військ Росії біля кордонів з Україною

Це є однією з перших місій, яку ВПС США відкрито здійснили в українському повітряному просторі.

Два найкращих літаки-розвідники ВПС США пролетіли над східною Україною неподалік від території, контрольованої підтримуваними Росією бойовиками. Вони стежили за маневрами Збройних сил РФ з акваторії Чорного моря та з території України.

Про це повідомляє американський журнал Forbes.

Як пише видання, в місі ї брали участь літаки наземного спостереження E-8C та сигнальної розвідки RC-135 V. Зазначається, що це є однією з перших місій, яку ВПС США відкрито здійснили в українському повітряному просторі. Цей політ стався через дев’ять місяців після того, як Росія почала нарощувати потенційні сили, готуючись до вторгнення до України.

Дислокацію російської армії відстежували американські літаки E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) та RC-135 під час прольоту над Чорним морем та Україною. За даними журналу, США стежать за розміщенням РФ і водночас збирають розвіддані про Україну.

Нагадаємо, у Росії знову заговорили про "захист своїх громадян за кордоном" із застосуванням армії. Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов сказав, що однією з підстав, за якими ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.

Слід зазначити, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія завезла до тимчасово окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, щоб створити плацдарм для впливу в регіоні.

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