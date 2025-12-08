Український фільм увійшов до топ-5 документальних стрічок Національної ради кінокритиків США

NBR оголосила лауреатів 2025 / © Одеський міжнародний кінофестиваль

Національна рада кінокритиків США (National Board of Review, NBR) оголосила своїх лауреатів 2025 року. Справжнім тріумфатором став фільм "Одна битва за іншу", який зібрав головні нагороди, включаючи "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (Пол Томас Андерсон), "Найкращий актор" (Леонардо Ді Капріо) та "Найкращий актор другого плану" (Бенісіо Дель Торо).

Відповідний список оприлюднено на сайті Національної ради кінокритиків США.

Головні переможці 2025 року

Премія NBR, заснована ще 1909 року, відзначає видатні досягнення у кінематографі. Цього року для обрання лауреатів було переглянуто 265 фільмів.

Найкращим фільмом названо "Одна битва за іншу". Його режисер, Пол Томас Андерсон, отримав нагороду як Найкращий режисер.

У акторських номінаціях перемогли:

Найкращий актор: Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншу").

Найкраща актриса: Роуз Бірн ("Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула").

Найкращий актор другого плану: Бенісіо Дель Торо ("Одна битва за іншу").

Найкраща актриса другого плану: Інга Ібсдоттер Ліллеас ("Сентиментальна цінність").

Президент NBR Енні Шульхоф заявила, що Пол Томас Андерсон створив "сміливий, смішний і захоплюючий фільм, який, безсумнівно, є одним із найзначніших фільмів про світ, в якому ми живемо".

Інші важливі номінації

Рада також відзначила роботи у специфічних жанрових та технічних категоріях:

Найкращий оригінальний сценарій: Райан Куглер ("Грішники").

Найкращий адаптований сценарій: Клінт Бентлі та Грег Кведар (Train Dreams).

Найкращий анімаційний фільм: Arco.

Найкращий міжнародний фільм: "Це був просто нещасний випадок".

Найкращий документальний фільм: "Прикриття".

Найкращий режисерський дебют: Єва Віктор ("Пробач, дитинко").

Проривний виступ: "Погоня за Infiniti" ("Одна битва за іншу").

Видатні досягнення в каскадерському мистецтві: "Місія нездійсненна: Фінальна розплата".

Премія NBR "За свободу слова": "Поклади душу на руку та йди".

Вшанування лауреатів премії NBR відбудеться на урочистому заході у вівторок, 13 січня 2026 року, у Нью-Йорку.

Найкращі фільми року (Списки NBR)

На додаток до основних номінацій, NBR оприлюднила списки найкращих робіт у різних категоріях:

Найкращі фільми року (в алфавітному порядку): Аватар: Вогонь і попіл, F1, Франкенштейн, Джей Келлі, Марті Верховний, Прокат Сім'я, Грішники, Поїзд Мрії, Пробудження Мертвець: Дістати ножі Таємниця, Зла: В ім'я добра.