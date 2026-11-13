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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Найкрасивіший маршрут у світі": у Фінляндії запустили унікальний трамвай

У столиці Фінляндії запустили незвичну трамвайну лінію, яка з’єднує центр міста з островом Лаясало та проходить через три нові мости над морем.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Трамвай на мосту

Із трамвая відкриваються краєвиди на Балтійське море, Гельсінський архіпелаг та острівну фортецю Суоменлінна.

7 листопада у Гельсінкі відкрили нову трамвайну лінію Круунусіллат. Її назва перекладається як «Мости Корони». Маршрут з’єднав центральну частину столиці Фінляндії з островом Лаясало, а його головна особливість — три мости, якими трамваї їдуть просто над морем.

Про це пише Time Out.

Трамвай їде повз острівний зоопарк і над морем

Нова лінія проходить через Коркеасаарі — острів, на якому розташований Гельсінський зоопарк. Тепер трамвайна зупинка є просто біля його нового входу, тож пасажири можуть дістатися до зоопарку без тривалої прогулянки від найближчої станції.

Та найвиразніша частина поїздки — перетин морських проток. Із трамвая відкриваються краєвиди на Балтійське море, Гельсінський архіпелаг та острівну фортецю Суоменлінна. Місцева транспортна служба HSL назвала цей маршрут найкрасивішою трамвайною поїздкою у світі.

Три мости, один із яких став найдовшим у Фінляндії

У межах проєкту збудували три мости. Найбільший — Круунувуоренсілта — має довжину 1191 метр і став найдовшим у Фінляндії. Міст Фінкенсілта простягається на 293 метри, а Меріхаансілта — на 422 метри.

Усі три споруди призначені не лише для трамваїв: ними також можуть користуватися пішоходи й велосипедисти. Звичайний автомобільний рух заборонений — проїзд дозволений лише транспортним засобам екстрених служб.

Будівництво розпочалося 2021 року. Спочатку маршрут планували відкрити 2027-го, але роботи завершили раніше графіка. Загальна вартість проєкту становила 463 млн євро. Лише найдовший міст обійшовся у 123 млн євро.

Мости як основа міського сполучення — останні новини

В Україні мостова інфраструктура також потребує масштабних рішень, але з іншої причини — через російські удари по транспортних об’єктах. Наприкінці жовтня Міністерство розвитку громад та територій оголосило про будівництво 21 альтернативної переправи. Роботи в Києві вже розпочалися, а перші об’єкти планують запустити на початку 2027 року.

Наскільки вразливою може бути міська транспортна мережа, показала атака на Північний міст у Києві в ніч проти 7 листопада, коли Росія випустила по переправі шість балістичних ракет, чотири з яких влучили в об’єкт. Було пошкоджено дорожнє покриття, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередачі. Через це рух мостом довелося перекрити.

Після обстеження споруди рух частково відновили, але з обмеженнями. Щоб не допустити транспортного колапсу, у Києві запровадили резервні схеми для трьох переправ — Північного, Південного мостів і мосту імені Патона.

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