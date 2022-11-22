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"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями": Подоляк передав "привіт" угорцям

"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями": Подоляк передав "привіт" угорцям

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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680
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"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями": Подоляк передав "привіт" угорцям

Радник керівника ОП зазначив, що незасвоєні уроки історії повторюються.

Кожен, хто в XXI столітті хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, натякаючи на нещодавній інцидент, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан надягнув шарф із картою "Великої Угорщини", до складу якої увійшли території України та Румунії.

"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями. Кожен, хто в XXI ст. хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці. Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини", до складу якої увійшли території України та Румунії.

Посла Угорщини викликали до МЗС України через витівку Орбана, "до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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