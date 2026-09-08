Найкривавішому серійному вбивці можуть приписати ще десятки жертв — через 35 років

Реклама

Австралійські слідчі перевіряють, чи міг серійний убивця Іван Мілат, засуджений за вбивство семи туристів, бути причетним до інших нерозкритих злочинів. Через десятиліття після виявлення його перших жертв правоохоронці визначили 11 справ, які потенційно можуть бути з ним пов’язані.

Про це повідомляє LAD Bible з посиланням на парламентське розслідування у штаті Новий Південний Уельс.

Реклама

Мілат, відомий як «Убивця з рюкзаком», підбирав туристів, які подорожували автостопом, а потім відвозив їх до державного лісу Белангло, де вбивав.

Реклама

Як знайшли перших жертв

Перші тіла виявили у вересні 1992 року, коли двоє бігунів натрапили на людські останки в лісі Белангло. Поліція знайшла неподалік ще одне тіло. Згодом встановили, що загиблими були британські туристки Керолайн Кларк, 21 рік, і Джоанн Волтерс, 22 роки.

У жовтні та листопаді 1993 року в тому самому лісі знайшли останки ще п’ятьох людей: Дебори Еверист, Джеймса Гібсона, Сімоне Шмідль, Габора Нойгебауера та Ані Габшид.

На слід Мілата поліція вийшла завдяки британцю, який розповів про зустріч із чоловіком на ім’я «Білл». Той запропонував підвезти його, але згодом дістав пістолет і спробував пограбувати. Чоловікові вдалося втекти та записати номер автомобіля, який пізніше пов’язали з Мілатом.

У липні 1996 року Мілата визнали винним у семи вбивствах і засудили до семи довічних термінів без права на умовно-дострокове звільнення. Він помер у в’язниці в жовтні 2019 року у віці 74 років.

Реклама

Чому слідчі повернулися до справи

У червні 2026 року в парламенті Нового Південного Уельсу розпочали розслідування, покликане з’ясувати, чи існують нові докази причетності Мілата до інших убивств.

Керівник підрозділу з розслідування вбивств повідомив, що правоохоронці визначили 11 нерозкритих справ, які потенційно можуть бути пов’язані із серійним убивцею. Водночас окремі дослідники припускають, що кількість його жертв могла бути значно більшою.

Кримінологиня Ксанте Вестон, яка склала поведінковий профіль Мілата, вважає, що він міг почати вбивати задовго до 1989 року.

«Він не почав одразу з убивства семи туристів. Цьому передував тривалий процес, і в нас є певні свідчення, що все почалося ще 1971 року», — сказала вона.

Реклама

Можлива перша жертва

Колишній британський детектив Г’ю Г’юз вважає, що Мілат міг бути причетним до вбивства Керен Роуленд — двоюрідної сестри своєї дружини. Дівчина зникла у лютому 1971 року у віці 20 років, а її останки знайшли через кілька місяців на сосновій плантації поблизу Канберри.

Г’юз заявляв, що майже впевнений у причетності Мілата до цього злочину. Серед аргументів він називав схожість обставин виявлення тіла з відомими вбивствами в Белангло.

Водночас причетність Мілата до смерті Роуленд та інших нерозкритих убивств наразі не встановлена.

Парламентське розслідування триває. Остаточні висновки планують представити у лютому 2027 року.

Нагадаємо, в Кенії пастор звів у могилу сотні людей, щоб вони могли "зустрітися з Ісусом". Як результат, життя самогубством закінчили понад 300 осіб.

Новини партнерів

Новини партнерів