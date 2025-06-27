Наймають дівчат з Африки: як Росія розширює виробництво "Шахедів"

"Шахеди"

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Росія значно наростила виробництво безпілотників‑камікадзе Shahed‑136, щоб підтримувати нічні атаки по Україні. Центром виробничої потужності стала спеціальна зона «Алабуга» в Татарстані, яка стрімко розширюється.

Про це пише Le Monde.

За даними розслідування, над виробництвом цього арсеналу «для терору та руйнувань» працюють сотні молодих африканських дівчат з Малі, Уганди, Камеруну, Зімбабве та інших країн. Щоб вирішити проблему дефіциту робочої сили через військові контракти росіян, ОЕЗ набирає іноземок віком 18–22 роки з мінімальною підготовкою — достатньо знати близько 100 російських слів і мати паспорт.

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У виробничому комплексі, що фінансується урядом Татарстану, використовують китайські електронні компоненти, які проходять через новий логістичний центр «Ден‑Сяопін» з прямим залізничним сполученням з Китаєм. Завод активно модернізується: до 2025 року його площа подвоїться, з’являться захищені ангарні блоки протидії дронам.

Експерт Юрій Федоров називає таку практику експлуатацією: «Це може бути форма шахрайської експлуатації… примусової праці».

Багато робітниць потрапляють до жахливих умов — довгі зміни, контроль і психологічний тиск. Вони бояться порушити контракт, оскільки змушені відшкодовувати витрати компанії (квитки, уроки російської, житло).

Український військовий аналітик Михайло Самусь вважає, що Кремль цілеспрямовано використовує дешеву працю для зростання виробничого потенціалу Shahed: «Це дозволить їм виробляти безпілотники масово і за низькою ціною».

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Масовані атаки, на які РФ випустила близько 3000 дронів у червні — 10% всіх Shahed за понад три роки війни — демонструють, наскільки масштабними стали ці потоки.

Режим ідеологічної співпраці включає рекламну кампанію в африканських країнах і вербування через соцмережі та інфлюєнсерів. Зарплата становить 426–681 євро на місяць — значно більше за середні доходи рідних країн працівниць, втім, прав на трудову захищеність вони не мають.

Нещодавній візит голови російської Ради безпеки Сергія Шойгу до Північної Кореї може вказувати на плани щодо розширення подібних дронобудівних схем за кордоном.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак заявив, що Росія активно використовує дрони-камікадзе «Шахед» для ударів по мирних містах України й має достатньо ресурсів для щоденних обстрілів.

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За його словами, РФ уже застосовує шосте покоління цих безпілотників, які відрізняються вищою швидкістю, збільшеною висотою польоту та потужнішою бойовою частиною. Такі дрони складніше виявляти і знищувати, зокрема засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).