Найманці "Вагнера" першими збили Іл-22 – цінний та рідкісний літак: деталі від Ігната

Літаків Іл-22, які називають повітряними пунктами управління, в Росії є не більше 10.

Під час бунту найманців ПВК "Вагнер" на чолі з власником Євгеном Пригожиним у Росії було знищено цінний та рідкісний літак Іл-22 і не тільки.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю Radio NV.

"Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації "Група Вагнера" на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним "піти на Москву" у РФ було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації", – повідомив Ігнат.

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Крім того, під час заколоту було знищено:

два бойових гелікоптери (один типу Мі та один Ка-52),

один військово-транспортний гелікоптер Мі-8,

один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод.

Ігнат зазначив, що гелікоптер Мі-8 – дуже цінний для російської армії. За його словами, таких авіасуден у Росії "не так багато".

Щодо Іл-22, то речник Повітряних сил поінформував, що цей літак вже був уражений українськими зенітними ракетами. Тоді судно зазнало лише пошкоджень і повернулося на базу в Росії, де, напевно, його відновили.

Ігнат розповів, що Іл-22 працює разом з літаком А-50. Саме А-50 спробували підірвати в Білорусі партизани за допомогою дрона.

"Вони на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні", – сказав речник ПС.

Він додав, що Іл-22 також називають повітряним пунктом управління. Літак ретранслює сигнал і повідомляє про повітряну обстановку.

"Це теж важлива техніка, яка є на озброєнні російської армії. Я думаю, їх у Росії також є до 10 одиниць – як і А-50. Але ураження його вперше – це теж для нас гарні новини. І плюс льотчики – це найцінніший здобуток. Пілотів так просто не підготуєш, потрібні роки, щоб виховати справжнього пілота, який може виконувати бойові завдання", – розповів Ігнат.

Втрати в російській авіації під час заколоту Пригожина

24 червня, коли Пригожин з "вагнерівцями" оголосили про марш на Москву, російська авіація втратила щонайменше сім повітряних суден. Такі підрахунки поширювалися в Мережі. Так, повідомлялося про збиття найманцями трьох гелікоптерів РЕБ Мі-8 МТПР, одного транспортного Мі-8, одного ударного Ка-52, одного транспортно-бойового Мі-35М та одного літака Іл-22.

Коментуючи знищення цих російських літаків під час пригожинського заколоту, Ігнат вже зазначав, що "це потужна техніка, яка серйозно допомагає російській армії у війні проти України".

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ на 27 червня, від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила 314 літаків, 308 гелікоптерів та 3492 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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