Наймасовіші протести в історії Ізраїлю: чому євреї пішли проти влади і чого очікувати далі

В Ізраїлі судова реформа уряду Беньяміна Нетаньягу призвела до наймасовіших акцій протесту в історії країни, а також до загального страйку та сутичок з поліцією. Внаслідок цього Нетаньягу був змушений оголосити про готовність до переговорів з опозицією. Розгляд скандальної реформи у другому та третьому читаннях в ізраїльському Кнесеті було відкладено до літньої сесії.

Після виступу Нетаньягу загальний страйк було скасовано, але масові акції продовжились.

ТСН.ua зібрав подробиці політичної кризи в Ізраїлі.

Протести тривають уже три місяці, у них взяли участь сотні тисяч противників Нетаньягу. Прихильники уряду також проводили акції на підтримку прем'єр-міністра. У Тель-Авіві протестувальників розганяли за допомогою водометів та кінної поліції.

Десятки тисяч людей протестували в Ізраїлі

Через протести було припинено всі рейси з головного міжнародного аеропорту країни "Бен-Гуріон". Також припиняли роботу і два головні морські порти країни – Хайфа та Ашдод. Демонстранти перекривали головну транспортну магістраль Ізраїлю – шосе Аялон.

Лідер опозиції Яїр Лапід заявляв, що Ізраїль зіштовхнувся з "найбільшою кризою у своїй історії".

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд відкликати скандальну реформу. В результаті глава уряду був змушений дослухатися вимог протестувальників.

Протести продовжаться, незважаючи на компроміс

Ізраїльська опозиція сьогодні готова до переговорів з урядом, профспілки скасували страйк, проте противники чинного прем'єра, як і його прихильники, продовжуватимуть акції протесту, хоч і не в таких великих масштабах.

Про це розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер в ефірі каналу "Freeдом".

"Ми не можемо говорити про протестувальників як про якусь партію, як про одну організацію. Опозиція від самого початку не очолювала протести. Опозиція хотіла застрибнути на цю хвилю, як на серфінгу. Так само ціла низка громадських організацій, рухів, форумів приєдналися до протестів. Але протести народилися спонтанно. 100 тисяч людей, що спонтанно вийшли на вулицю, яким хотілося кричати від почуття образи і несправедливості, від очевидності тієї прірви, в яку новий уряд впевнено тягне за собою Ізраїль — з цього почалися протести", — пояснив він.

Фото: Associated Press

Сьогодні опозиція готова розпочати переговори. Конфедерація профспілок Ізраїлю завершила загальний страйк, який відіграв дуже велику роль у тому, що Нетаньягу здав позиції.

Проте, зазначає Зільбер, окремі групи протестувальників та особи, які виступають від їхнього імені, кажуть, що протести продовжаться аж до повного падіння уряду Нетаньяг. Це консолідує прихильників Нетаньягу, які заявляють, що протести — "це було не про судову реформу, це хочуть скасувати результати виборів та волю більшості".

Фото: Associated Press

"Треба розуміти, що є велика підтримка нинішньої урядової коаліції. Ці люди не стільки виступають за судову реформу, багато хто з них не має гадки про зміст цієї реформи. Вони виступають через ущемлене почуття справедливості — вони перемогли на виборах, тепер уряд хоче зробити якісь дії, а протилежна сторона виводить народ на протести і всіляко цю справу торпедує", — розповів ізраїльський журналіст.

Він прогнозує, що "у якихось масштабах протести продовжаться", але вже не так масово.

Реформа, від якої "погано пахне"

Цві Зільбер також розповів, чому судова реформа уряду викликала таке масове невдоволення в Ізраїлі:

"Сама судова реформа спрямована на те, щоб верховний суд не мав права втручатися у справи уряду. Уряд математичною більшістю лише в кілька голосів в ізраїльському парламенті хоче сам призначати суддів, голів верховного суду, хоче позбавити можливості контролювати прийняття законів. Вони хочуть приймати будь-які закони, навіть якщо вони непрозорі та неконституційні. Вони хочуть простою більшістю приймати закони, які матимуть статус конституції".

Фото: Associated Press

За словами Зільбера, Нетаньягу також вирішив скасувати всю систему стримувань та противаг в уряді:

"У кожному міністерстві працюють професіонали. Міністр охорони здоров'я в Ізраїлі не медик, міністр оборони може не бути військовим — він політик, задає якусь стратегічну лінію. Але міністерство має професійний ешелон, який не призначається політиками, вони стежать, щоб робота міністерства була професійною. Вони вирішили перетворити всі ці посади на політичні призначення — синекури для своїх наближених".

Як зазначив журналіст, у цій реформі "багато пунктів, які дуже погано пахнуть".

"Але протести вийшли на вулицю не стільки через зміст цієї реформи, скільки через те, яким чином цю реформу намагаються просувати, не давши можливості її обговорити... Люди, які презентували цю реформу суспільству, є людьми з антидемократичною, антиліберальною репутацією", — додав він.

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