Наймасштабніша депортація у США: як Трамп хоче позбутися 1 млн мігрантів

Адміністрація Дональда Трампа хоче депортувати до мільйона мігрантів щороку, залучаючи до процесу треті країни / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа готує план наймасовішої депортації в історії США, який передбачає видворення до 1 мільйона мігрантів на рік.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на федеральних чиновників.

За даними джерел, радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня координує дії з Міністерством національної безпеки США (DHS) та іншими структурами, аби реалізувати план.

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Один зі способів — примусове повернення мігрантів, щодо яких уже винесені судові рішення про видворення (їх близько 1,4 млн), але яких досі не депортували через відмову країн походження їх приймати.

Адміністрація також веде переговори з майже 30 країнами, які мають стати так званими «третіми країнами» — приймачами мігрантів, які не є їхніми громадянами.

Йдеться про депортації до Мексики, Коста-Ріки, Панами, Руанди. Уряд заявив, що має намір направити туди «тисячі» нелегалів. Хоча попередні адміністрації також реалізовували подібні проєкти, нинішній план найбільш масштабний.

Крім того, сотні затриманих мігрантів уже переведені до в’язниць у Сальвадорі та на базу ВМС США у Гуантанамо (Куба). Проте втілення задуму ускладнюють правові труднощі, фінансові витрати та виснаження працівників імміграційних служб.

Більшість із приблизно 11 мільйонів нелегальних мігрантів у США мають право на судовий розгляд, який може тривати роками. Речник Білого дому Куш Десаї заявив, що адміністрація має мандат від виборців на перегляд політики попередників, а депортація злочинців і терористів-нелегалів — головний пріоритет.

«Вони жартують: „Маємо досягти мільйона депортацій“. Це їхня мета», — зазначив один з колишніх чиновників.

Нагадаємо, тарифна програма президента США Дональда Трампа може призвести до того, що торгові союзники США в Північній Америці та Європі почнуть шукати ближчі зв’язки з Китаєм.