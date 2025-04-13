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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Наймасштабніша депортація у США: як Трамп хоче позбутися 1 млн мігрантів

Адміністрація веде переговори з майже 30 країнами, які мають стати так званими “третіми країнами” — приймачами мігрантів.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Адміністрація Дональда Трампа хоче депортувати до мільйона мігрантів щороку, залучаючи до процесу треті країни

Адміністрація Дональда Трампа хоче депортувати до мільйона мігрантів щороку, залучаючи до процесу треті країни / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа готує план наймасовішої депортації в історії США, який передбачає видворення до 1 мільйона мігрантів на рік.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на федеральних чиновників.

За даними джерел, радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня координує дії з Міністерством національної безпеки США (DHS) та іншими структурами, аби реалізувати план.

Один зі способів — примусове повернення мігрантів, щодо яких уже винесені судові рішення про видворення (їх близько 1,4 млн), але яких досі не депортували через відмову країн походження їх приймати.

Адміністрація також веде переговори з майже 30 країнами, які мають стати так званими «третіми країнами» — приймачами мігрантів, які не є їхніми громадянами.

Йдеться про депортації до Мексики, Коста-Ріки, Панами, Руанди. Уряд заявив, що має намір направити туди «тисячі» нелегалів. Хоча попередні адміністрації також реалізовували подібні проєкти, нинішній план найбільш масштабний.

Крім того, сотні затриманих мігрантів уже переведені до в’язниць у Сальвадорі та на базу ВМС США у Гуантанамо (Куба). Проте втілення задуму ускладнюють правові труднощі, фінансові витрати та виснаження працівників імміграційних служб.

Більшість із приблизно 11 мільйонів нелегальних мігрантів у США мають право на судовий розгляд, який може тривати роками. Речник Білого дому Куш Десаї заявив, що адміністрація має мандат від виборців на перегляд політики попередників, а депортація злочинців і терористів-нелегалів — головний пріоритет.

«Вони жартують: „Маємо досягти мільйона депортацій“. Це їхня мета», — зазначив один з колишніх чиновників.

Нагадаємо, тарифна програма президента США Дональда Трампа може призвести до того, що торгові союзники США в Північній Америці та Європі почнуть шукати ближчі зв’язки з Китаєм.

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