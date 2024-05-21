Наймасштабніше за 500 років: в NASA повідомили про незвичайне полярне сяйво у травні (фото)

Північне сяйво у травні в небі над Північною Америкою та Європою, можливо, було найсильнішим за багато століть.

Про це повідомили в NASA, передає independent.

"З огляду на повідомлення про полярні сяйва, видимі до 26 градусів магнітної широти, це недавнє явище може конкурувати з деякими з найнижчих полярних сяйв, які були зафіксовані за останні п’ять століть", — йдеться в блозі американського космічного агентства.

Полярне сяйво в Україні

Водночас там додали, що вчені ще оцінюють цей рейтинг.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада 2023 року / Фото: із соцмереж

Кольори від зеленого до рожевого та червоного спричинені зарядженими частинками від Сонця, які взаємодіють із газами в атмосфері Землі.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада 2023 року / Фото: із соцмереж

"Видимість полярного сяйва не є ідеальним показником, але вона дозволяє нам порівнювати протягом століть", — сказала професорка-дослідниця з Університету Колорадо в Боулдері Делорес Кніпп.

Цього разу полярне сяйво можна було побачити й в Україні. ТСН.ua вже повідомляв про це явище 11 травня. Небо набуло рожево-фіолетових відтінків. Це явище сталося на тлі потужної магнітної бурі, яка накрила Землю 10 травня і триватиме до 12 травня включно.

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