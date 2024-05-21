Наймасштабніше за 500 років: в NASA повідомили про незвичайне полярне сяйво у травні (фото)

Найбільш вражаючі полярні сяйва з’являються, коли сонце випускає великі хмари частинок — викиди корональної маси (CME).
Північне сяйво у травні в небі над Північною Америкою та Європою, можливо, було найсильнішим за багато століть.
Про це повідомили в NASA, передає independent.
"З огляду на повідомлення про полярні сяйва, видимі до 26 градусів магнітної широти, це недавнє явище може конкурувати з деякими з найнижчих полярних сяйв, які були зафіксовані за останні п’ять століть", — йдеться в блозі американського космічного агентства.
Водночас там додали, що вчені ще оцінюють цей рейтинг.
Кольори від зеленого до рожевого та червоного спричинені зарядженими частинками від Сонця, які взаємодіють із газами в атмосфері Землі.
"Видимість полярного сяйва не є ідеальним показником, але вона дозволяє нам порівнювати протягом століть", — сказала професорка-дослідниця з Університету Колорадо в Боулдері Делорес Кніпп.
Цього разу полярне сяйво можна було побачити й в Україні. ТСН.ua вже повідомляв про це явище 11 травня. Небо набуло рожево-фіолетових відтінків. Це явище сталося на тлі потужної магнітної бурі, яка накрила Землю 10 травня і триватиме до 12 травня включно.
Читайте також: