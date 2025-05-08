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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Наймасштабніший повітряний бій: понад годину в небі «билися» 125 винищувачів Індії та Пакистану

Цей повітряний бій був одним із найбільших і найдовших в новітній історії авіації.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Обмін ракетними обстрілами іноді відбувався на відстанях до 160 км

Обмін ракетними обстрілами іноді відбувався на відстанях до 160 км

На кордоні між Пакистаном та Індією відбувся великий повітряний бій. Там понад годину боролися 125 винищувачів.

Про це повідомляє CNN.

Водночас жодна сторона не покидала свого повітряного простору.

Зазначається, що обмін ракетними обстрілами іноді відбувався на відстанях >160 км.

«Цей повітряний бій був одним із „найбільших і найдовших в новітній історії авіації“, — повідомило джерело видання у пакистанській службі безпеки.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслілок атаки Індії по Пакистану зросла до 31 особи, 57 осіб отримали поранення, повідомив у середу ввечері за місцевим часом військовий речник Ахмед Шаріф Чаудрі. Він назвав причиною збільшення кількості жертв обстріл Індією лінії контролю — фактичного кордону в спірному регіоні Кашмір.

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