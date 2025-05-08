Наймасштабніший повітряний бій: понад годину в небі «билися» 125 винищувачів Індії та Пакистану

Обмін ракетними обстрілами іноді відбувався на відстанях до 160 км

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На кордоні між Пакистаном та Індією відбувся великий повітряний бій. Там понад годину боролися 125 винищувачів.

Про це повідомляє CNN.

Водночас жодна сторона не покидала свого повітряного простору.

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Зазначається, що обмін ракетними обстрілами іноді відбувався на відстанях >160 км.

«Цей повітряний бій був одним із „найбільших і найдовших в новітній історії авіації“, — повідомило джерело видання у пакистанській службі безпеки.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслілок атаки Індії по Пакистану зросла до 31 особи, 57 осіб отримали поранення, повідомив у середу ввечері за місцевим часом військовий речник Ахмед Шаріф Чаудрі. Він назвав причиною збільшення кількості жертв обстріл Індією лінії контролю — фактичного кордону в спірному регіоні Кашмір.