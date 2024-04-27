Найменший у світі поні: його зріст трохи більше 50 сантиметрів – фото

Поні з Німеччини визнаний найменшим конем у світі.
Найменший поні у світі живе у Німеччині. Його звуть Памукель, йому п'ять років і його зріст становить 52 сантиметри.
Про це пише Bild.
Поні Памукель живе у місті Бреккерфельд на заході Німеччини. Днями його офіційно визнали найменшим конем у світі.
Як розповіла його власниця Кароліна Вайдеманн, фахівці тричі виміряли Пумукеля за допомогою складної лінійки, будівельного рівня та лазерної лінійки.
У травні 2023 року Пумукель уже встановив рекорд, протягнувши колоду вагою 41 кг, тобто вагу – більшу за його власну.
Памукель дуже доброзичливий і не боїться великих коней чи людей. Його найкращий друг – місцевий кіт Робін. Вони нерозлучні і навіть їдять із однієї миски.
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