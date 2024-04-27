Найменший у світі поні: його зріст трохи більше 50 сантиметрів – фото

Поні з Німеччини визнаний найменшим конем у світі.

Найменший поні у світі живе у Німеччині. Його звуть Памукель, йому п'ять років і його зріст становить 52 сантиметри.

Про це пише Bild.

Поні Памукель живе у місті Бреккерфельд на заході Німеччини. Днями його офіційно визнали найменшим конем у світі.

Як розповіла його власниця Кароліна Вайдеманн, фахівці тричі виміряли Пумукеля за допомогою складної лінійки, будівельного рівня та лазерної лінійки.

Найменший у світі поні Памукель / Фото: The Bild

У травні 2023 року Пумукель уже встановив рекорд, протягнувши колоду вагою 41 кг, тобто вагу – більшу за його власну.

Памукель дуже доброзичливий і не боїться великих коней чи людей. Його найкращий друг – місцевий кіт Робін. Вони нерозлучні і навіть їдять із однієї миски.

Поні Памукель зі своїм другом – котом Робіном / Фото: The Bild

Нагадаємо, селфі ледь не закінчилося смертю – ведмідь накинувся на туристку (відео).

Читайте також: