Наймолодша переможниця лотереї розповіла, як склалося її життя: гроші розтринькала

Келлі Роджерс. Фото: Facebook

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Келлі Роджерс виграла 1,8 млн фунтів стерлінгів (майже 100 млн гривень) 2003 року у віці 16 років. Дівчина витратила статки на косметичну хірургію, а також всілякі подарунки.

Про пише The Sun.

Повідомляється, що британка «розтринькала» свій джекпот протягом дев’яти років на пластичну хірургію, одяг та подарунки друзям і родині.

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Коли вона виграла шалені гроші — їй було 16 років, вона жила в прийомній родині і працювала кассиром. За кілька тижнів після вигришау вона купила дім і переїхала туди з майбутнім чоловіком своїх старших дітей. Зі слів Роджерс, їй буквально за день довелося перетворитися з безтурботної дитини на дорослу людину.

Жінка вважає, що гроші зробили її нещасною: вона витратила їх на наркотики, подарунки друзям та пластичну операцію.

«Знайомі просили грошей на нові машини, і я допомагала їм, — згадує Роджерс. — Я е могла відмовляти. Тепер я розумію, що мене використовували через мій юний вік. Я мала багато фальшивих друзів».

Також їй довелося пережити розлучення, яке закінчилося спробою самогубства та позбавленням батьківських прав. Тепер вона зустріла свою нове кохання — зустрічається з інженером.

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Жінка, ймовірно, так і збереже свій рекорд наймолодшого переможця, оскільки мінімальний вік для гри в Національну лотерею від того часу було підвищено до 18 років.

Нагадаємо, пенсіонерка випадково подарувала куртку із лотерейним білетом на $2,5 млн у кишені.