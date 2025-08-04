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Наймолодша переможниця лотереї розповіла, як склалося її життя: гроші розтринькала
Жінка зізналася, що гроші не принесли їй щастя і кардинально не змінили життя.
Келлі Роджерс виграла 1,8 млн фунтів стерлінгів (майже 100 млн гривень) 2003 року у віці 16 років. Дівчина витратила статки на косметичну хірургію, а також всілякі подарунки.
Про пише The Sun.
Повідомляється, що британка «розтринькала» свій джекпот протягом дев’яти років на пластичну хірургію, одяг та подарунки друзям і родині.
Коли вона виграла шалені гроші — їй було 16 років, вона жила в прийомній родині і працювала кассиром. За кілька тижнів після вигришау вона купила дім і переїхала туди з майбутнім чоловіком своїх старших дітей. Зі слів Роджерс, їй буквально за день довелося перетворитися з безтурботної дитини на дорослу людину.
Жінка вважає, що гроші зробили її нещасною: вона витратила їх на наркотики, подарунки друзям та пластичну операцію.
«Знайомі просили грошей на нові машини, і я допомагала їм, — згадує Роджерс. — Я е могла відмовляти. Тепер я розумію, що мене використовували через мій юний вік. Я мала багато фальшивих друзів».
Також їй довелося пережити розлучення, яке закінчилося спробою самогубства та позбавленням батьківських прав. Тепер вона зустріла свою нове кохання — зустрічається з інженером.
Жінка, ймовірно, так і збереже свій рекорд наймолодшого переможця, оскільки мінімальний вік для гри в Національну лотерею від того часу було підвищено до 18 років.
Нагадаємо, пенсіонерка випадково подарувала куртку із лотерейним білетом на $2,5 млн у кишені.