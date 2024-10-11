Наймолодшу жінку, засуджену до смертної кари в США 30 років тому, досі не стратили: у чому причина

Наймолодша жінка, засуджена до смертної кари в США, все ще перебуває в камері смертників майже 30 років потому.

Про це пише LADbible.

12 січня 1995 року 18-річна мешканка штату Теннессі Кріста Пайк заманила 19-річну однокласницю на ім'я Коллін Слеммер до відокремленого місця і вбила її.

Пайк думала, що Коллін намагається "вкрасти" її хлопця Тадаріла Шиппа, і вони втрьох, разом з 18-річною Шадоллою Петерсон, виписалися з гуртожитку і пішли до лісу.

18-річна дівчина сказала своїй жертві, що хоче помиритися з нею, запропонувавши їй трохи канабісу, але вони з Шиппом напали на Колін, а Петерсон стояла "на шухері".

Суд почув, що Колін били, різали і вирізали пентаграму на її грудях близько 30 хвилин, перш ніж Пайк убила її, розбивши череп шматком асфальту. Пайк зберегла шматок черепа своєї жертви і почала показувати його іншим людям у класі.

Незабаром її, Шиппа і Петерсон заарештували.

Кріста Пайк / Фото: Tennessee Department of Corrections

Хоча вона зізналася у катуванні та вбивстві Колін, Пайк наполягала на тому, що мала намір лише налякати 19-річну дівчину.

Звинувачена у вбивстві першого ступеня і змові з метою вбивства, Пайк була визнана винною 22 березня 1996 року і незабаром після цього була засуджена до смертної кари на електричному стільці. Шипп отримав довічне ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років, тоді як Петерсон стала державним свідком і отримала шестирічний випробувальний термін.

Пайк стала наймолодшою жінкою, засудженою до смертної кари в США, але через майже 30 років вона все ще перебуває в камері смертників. Причиною цього є дуже довгий процес виконання смертного вироку. Багато засуджених до смертної кари витрачають роки на апеляції та оскарження смертного вироку.

За даними Інформаційного центру з питань смертної кари, засуджені до страти в США зазвичай проводять понад 10 років, перш ніж їх стратять або визнають невинними. За їхніми даними, від 2013 року більш ніж половина засуджених до смертної кари, які були виправдані, були змушені провести понад 25 років в очікуванні страти, перш ніж їхні імена були очищені. Група додала, що понад половина засуджених до смертної кари в США провели в камері смертників щонайменше 18 років.

Кріста Пайк / Фото: WBIR Channel 10

Із часом Пайк оскаржувала свій вирок, апеляція була скасована, а потім знову винесена, а її законні представники намагалися пом'якшити їй покарання.

Одного разу їй дійсно призначили дату страти на 19 серпня 2002 року, але за місяць до цього вона заявила, що передумала, і її апеляція продовжилася.

Перебуваючи за ґратами 2001 року, вона намагалася вбити співкамерницю Патрицію Джонс, задушивши її мотузкою, і була засуджена за замах на вбивство 2004 року.

2012-го було виявлено план її звільнення з в'язниці, який розробили чоловік на ім'я Дональд Когут, що писав їй листи у в'язниці, та співробітник виправної установи Джастін Гефлін. Обох чоловіків заарештували, Когута засудили до семи років ув'язнення, а Гефліна звільнили з роботи. Пайк не було висунуто звинувачень, оскільки не було зрозуміло, наскільки вона була причетна до цього плану.

Нагадаємо, нещодавно у США засуджений до смертної кари в'язень помер внаслідок нового методу страти. Ветеринари визнали цей метод неприйнятним для евтаназії тварин.

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