Наймолодший син Трампа може отримати керівну посаду в TikTok

Беррон Трамп / © Associated Press

Реклама

Наймолодший син президента США Дональда Трампа, 19-річний Беррон може отримати керівну посаду у стрімінговому застосунку TikTok.

Про це The Independent.

Трамп раніше стверджував, що він «врятував» TikTok і що молоді американці тепер «винні» йому за те, що він дозволив застосунку залишатися доступним у США.

Реклама

Джек Адвент, 22-річний колишній менеджер президента США з соціальних мереж, приєднався до цієї думки, заявивши, що Трамп повинен дати своєму синові-підлітку посаду, щоб розширити привабливість Tik-Tok для молоді.

«Молодь складає переважну більшість користувачів TikTok. Я сподіваюся, що президент Трамп розгляне можливість призначення свого сина Беррона і, можливо, інших молодих американців до ради директорів TikTok, щоб допомогти забезпечити, щоб він залишався додатком, яким молодь хоче продовжувати користуватися», — сказав Адвент.

Сам юний Беррон Трамп поки що ніяк не коментував цю пропозицію. Ннещодавно він повернувся до Білого дому з Нью-Йорка, і відвідує заняття у кампусі Нью-Йоркського університету у Вашингтоні.

Беррон Трамп разом з батьками — Меланією і Дональдом Трампами / © Associated Press

Нагадаємо, що Трамп запустив процес відчуження TikTok, що пов’язують з Китаєм, на користь американських інвесторів.