Наймиролюбніші та найнебезпечніші країни світу 2026 року

Найнебезпечніші країни світу 2026 року

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Інститут економіки та миру (Institute for Economics & Peace, IEP) опублікував черговий глобальний рейтинг Global Peace Index 2026, який охоплює 163 держави та території (близько 99,7% населення планети). Дослідження демонструє складну геополітичну ситуацію, загальний рівень миролюбності у світі продовжує знижуватися, а кількість активних конфліктів залишається високою.

Оцінка традиційно проводиться за 23 якісними та кількісними показниками, розділеними на три основні категорії — рівень суспільної безпеки та захищеності, масштаби внутрішніх і зовнішніх конфліктів, а також ступінь мілітаризації.

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Найбезпечніші країни світу 2026 року. Глобальний індекс миру © Скриншот worldpopulationreview.com

Топ-10 наймирніших і найбезпечніших країн світу

Європа вкотре підтверджує статус найстабільнішого регіону планети — одразу сім європейських держав увійшли до першої десятки лідерів.

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Ісландія — уже 19-й рік поспіль очолює глобальний рейтинг. Острівна держава утримує лідерство завдяки відсутності регулярної армії, мінімальному рівню злочинності та високому рівню суспільної довіри. Нова Зеландія — демонструє незмінно високі показники стабільності та безпеки громадян. Швейцарія — традиційний осередок нейтралітету, політичної стабільності та низького рівня насильницьких злочинів. Словенія — зберігає міцні позиції завдяки внутрішній згуртованості та регіональній стабільності. Ірландія — відзначається ефективними демократичними інститутами та відсутністю участі у зовнішніх військових конфліктах. Австрія — утримує високі стандарти безпеки та комфорту життя в центрі Європи. Португалія — стабільно тримається в топі завдяки соціальному розвитку та низьким показникам злочинності. Сінгапур — найбезпечніша країна Південно-Східної Азії з найсуворішим дотриманням законності. Фінляндія — поєднує високий рівень соціального захисту з міцною системою національної стійкості. Японія — єдина країна Східної Азії у першій десятці, що вирізняється надзвичайно низьким рівнем вуличного насильства.

Найнебезпечніші країни та антилідери рейтингу

На протилежному кінці спектра опинилися держави, охоплені повномасштабними війнами, глибокими внутрішніми кризами та політичним колапсом.

Росія зайняла останнє, 163-тє місце в рейтингу Global Peace Index 2026 через розв’язану та ведену повномасштабну агресію проти сусідніх держав і тоталітарну мілітаризацію внутрішнього середовища. Росію визнано найнебезпечнішою країною світу.

Україна посідає 160-те місце, попри високу внутрішню стійкість і покращення окремих показників самоорганізації суспільства, країна змушена вести важку оборону проти російської військової агресії.

Безпечні та небезпечні країни світу

Судан продовжує страждати від руйнівного внутрішнього збройного конфлікту та гуманітарної катастрофи.

Демократична Республіка Конго залишається регіоном багаторічних перманентних конфліктів та нестабільності.

Ізраїль опинився серед найменш мирних через тривалий ескалаційний збройний конфлікт на Близькому Сході.

Глобальний індекс миролюбності 2026 року вкотре підкреслює контраст між острівцями стабільності, де безпека є базовою реальністю, та зонами активного протистояння, які визначають сучасні геополітичні виклики.

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