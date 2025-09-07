Найнебезпечніші країни Європи у 2025 році: хто у топ-10

Туреччина / © pixabay.com

Експерти склали рейтинг найнебезпечніших країн Європи у 2025 році. Перше місце в списку посіла Україна через активні бойові дії, Росія та Білорусь також потрапили до топу через військову агресію, політичну нестабільність і високий рівень загроз для туристів та місцевих мешканців.

Про це пише видання ukrainepuls.

Рейтинг складений на основі декількох ключових факторів: військових конфліктів, політичної ситуації, рівня злочинності та інших потенційних ризиків для людей, що перебувають на території цих країн.

Україна — дуже високий рівень небезпеки

Країна очолила рейтинг через повномасштабну війну, постійні обстріли та воєнний стан. Найбільше ризикують мешканці сходу та півдня, а сигналізація повітряної тривоги лунає на всій території.

Росія — дуже високий рівень ризику

Через агресію проти України, політичні репресії та загрози для іноземців більшість світових урядів радять уникати поїздок до РФ.

Білорусь — високий ризик

Напруженість на кордонах, політичні репресії та тісний союз із Росією роблять країну небезпечною для туристів.

Сербія — середньо-високий ризик

Конфлікти з Косово та регулярні протести в північних регіонах країни створюють потенційні загрози для безпеки.

Косово — середньо-високий ризик

Етнічні суперечності та політична нестабільність роблять північні території країни особливо небезпечними для відвідувачів.

Боснія і Герцеговина — середній рівень небезпеки

Політична напруга та залишкові міни з воєн 1990-х років у сільських районах зберігають загрозу для мешканців і туристів.

Молдова — середній ризик

Конфлікт у Придністров’ї та геополітична нестабільність формують непросту безпекову ситуацію.

Франція — середній ризик

Туристам слід бути уважними через можливі протести, терористичні загрози та високий рівень дрібних крадіжок, особливо у великих містах на кшталт Парижа.

Італія — середній ризик

Основні небезпеки для туристів — шахрайство, крадіжки та локальні протести. Пильність рекомендується проявляти у Римі та Неаполі.

Туреччина (європейська частина) — середній ризик

Нестабільна політична ситуація, близькість до зони конфлікту на кордоні з Сирією та ризики природних катастроф, зокрема землетрусів, роблять навіть туристичні регіони потенційно небезпечними.

Безпека туристів у Європі у 2025 році значно варіюється. Високий та дуже високий ризик спостерігається переважно у країнах, пов’язаних з війною та політичними кризами, тоді як традиційні туристичні напрямки потребують обережності через локальні злочини та протестні акції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейська комісія оголосила, що від 12 жовтня 2025 року розпочнеться поетапне впровадження нової системи в’їзду до країн Євросоюзу для громадян третіх країн.