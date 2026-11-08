«Найнебезпечніший період у моєму житті»: глава Штабу оборони Британії про дії РФ

Європа вступає в епоху високого ризику: у Британії заявили про готовність РФ до саботажу, кібератак і вбивств

Реклама

Російська загроза для Великої Британії та її союзників залишається надзвичайно серйозною. Європа вступає в період підвищеної небезпеки.

Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон в інтерв’ю Financial Times.

Реклама

За його словами, Британії потрібно «наздогнати наших європейських союзників», зокрема тих, хто географічно ближче до Росії та хто гостріше відчуває близькість її агресії та війни в Україні.

Реклама

«Ми говоримо про цілеспрямовані вбивства, ми говоримо про саботаж, ми говоримо про кібератаки. Це цілком реальні речі [з боку] російської держави, докази яких у нас є в Європі та певною мірою у Великій Британії», — сказав він Financial Times у рідкісному інтерв’ю.

Найтон додав, що «апетит» Москви до ризику «цілком очевидно зріс» і що термін «гібридна діяльність» більше не відображає серйозності її дій.

«Це найнебезпечніший період, який я пережив у своєму дорослому житті… Ця загроза — головним чином з боку Росії, але й у ширшому сенсі — зростає», — сказав він.

Його коментарі прозвучали напередодні військово-морського пакту, спрямованого на посилення оборони північноатлантичного, арктичного та балтійського регіонів.

Реклама

Об’єднані експедиційні сили — угруповання на чолі з Великою Британією, до якого також входять Нідерланди, країни Балтії та скандинавські країни

«Одна з найважливіших речей — це те, щоб ми могли стримувати [російські] підводні човни, щоб вони не могли атакувати судноплавство або загрожувати йому у воєнний час», — сказав Найтон.

Так звана Крайня Північ, яка охоплює частини північної Атлантики та Арктики, стає дедалі важливішою для західних економік та безпеки НАТО, частково через зміну клімату та підвищення судноплавності раніше вкритих льодом районів.

Посилення присутності європейців там спрямоване на відповідь на заклик Дональда Трампа взяти на себе більше відповідальності за власну оборону та зміцнити безпеку США, враховуючи, що через регіон проходять життєво важливі підводні кабелі передачі даних.

Реклама

«Забезпечуючи там безпеку, ми також забезпечуємо безпеку східного узбережжя США», — сказав Найтон.

Минулого місяця головнокомандувач британської армії виголосив заклик підготувати своїх солдатів до перспективи війни та попередив їх, що політичні лідери «дуже скоро» розпочнуть «відверту розмову» з громадянами про те, як їм потрібно готуватися до конфлікту.

Найтон повторив це повідомлення, заявивши: «Чим сильніші ми, тим більша ймовірність того, що ми зможемо стримати Росію від випробувань нас».

Раніше міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг розповів, коли Росія може закінчити війну.

Новини партнерів