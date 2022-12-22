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Найпопулярніші локації світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною: як це було

Найпопулярніші локації світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною: як це було

Фото: Associated Press

Сьогодні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками РФ.

Напередодні найпопулярніші локації світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. Понад 60 пам'ятників, будівель та ялинок відключили святкові ілюмінації. Зокрема, римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту у Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбурзі, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерівського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії. Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

"Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20:00 на знак солідарності із ними. Перемогу Україні!" - написав у Twitter колишній прем'єр Британії Борис Джонсон.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко вже опублікував відео, як це відбулося в Сіднеї.

"Українці та українська діаспора дуже вдячні за підтримку України. В Сіднеї вимкнули вогні на знак солідарності з мільйонами українців, змушених до темряви внаслідок ракетних атак по їх містам", — написав посол України.

Погасли вогні на Ялинці Martin Place, навісі Pitt Street Mall, Ратуші Сіднея, ялинці перед будівлею Queen Victoria, екстер’єрі Сіднейської Ратуші, ялинці в Будинку митниці, Сіднейському оперному театрі, мості Сідней-Харбор та будинку парламенту у середу, 21 грудня, від 9 вечора. 

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС допомогло втілити цю масштабну ініціативу президента , яка "демонструє підтримку українців у всьому світі та доводить, що Україна — це сила світла, а Росія — це сила темряви".

Першим до #LightUpUkraine приєднався легендарний нью-йоркський Карнеґі-Хол — там вимкнули світло 4 грудня 2022 року, під час концерту на честь 100-річчя української різдвяної мелодії Щедрик. 

Як повідомлялося, польські міста масово відмовляються від різдвяно-новорічних гулянь і святкової ілюмінації через високі ціни на електроенергію. Попередньо, на традиційні новорічні гуляння довелося б витратити з бюджету додаткові сотні мільйонів злотих.

Нагадаємо, в "Укренерго" заявили, що станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Зберігаються обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками з боку Росії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, російські окупанти за два місяці планомірних ударів пошкодили близько 50% української енергосистеми.

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