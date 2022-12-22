Найпопулярніші локації світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною: як це було

Сьогодні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками РФ.

Напередодні найпопулярніші локації світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. Понад 60 пам'ятників, будівель та ялинок відключили святкові ілюмінації. Зокрема, римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту у Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбурзі, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерівського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії. Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

Today, as a sign of solidarity with Ukraine, the lights will be turned off at famous landmarks and main city squares around the world.

The #LightUpUkraine campaign aims to raise ten million dollars through the United24 fundraising platform to purchase generators for #Ukraine pic.twitter.com/2uUErxTpOf — Albina Fella ✙ (@albafella1) December 22, 2022

Tonight, Niagara Falls will join landmarks across the world and go dark at 7 p.m. for one minute in support of Ukraine.



After going dark, Niagara Falls will be lit in blue and yellow to raise awareness of blackouts affecting the country!#WeStandWithUkraine #LightUpUkraine pic.twitter.com/0I9SfOshUV — Niagara Parks (@NiagaraParks) December 21, 2022

#LightUpUkraine: @PrahaEU se dnes připojilo k iniciativě Světlo pro Ukrajinu a symbolicky na jednu minutu vypnulo osvětlení vánočního stromu na Staroměstském náměstí.



Cílem je vybrat peníze na nákup 1000 generátorů pro nemocnice skrze @U24_gov_ua: https://t.co/oCXdHU65zg. pic.twitter.com/hB4NyKrpU3 — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) December 21, 2022

"Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20:00 на знак солідарності із ними. Перемогу Україні!" - написав у Twitter колишній прем'єр Британії Борис Джонсон.

Switching off the lights @EUCouncil building and "sharing" our light - and solidarity - with Ukrainians facing blackouts.#LightUpUkraine pic.twitter.com/TDxiy3WkhL — Charles Michel (@CharlesMichel) December 21, 2022

Столиця Болгарії приєдналася до кампанії #LightUpUkraine та на символічні декілька хвилин вимкнула освітлення головної різдвяної ялинки на знак солідарності з народом України. pic.twitter.com/DqYNzQZlBI — UKR Emb in Bulgaria (@UKRinBGR) December 21, 2022

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко вже опублікував відео, як це відбулося в Сіднеї.

"Українці та українська діаспора дуже вдячні за підтримку України. В Сіднеї вимкнули вогні на знак солідарності з мільйонами українців, змушених до темряви внаслідок ракетних атак по їх містам", — написав посол України.

Погасли вогні на Ялинці Martin Place, навісі Pitt Street Mall, Ратуші Сіднея, ялинці перед будівлею Queen Victoria, екстер’єрі Сіднейської Ратуші, ялинці в Будинку митниці, Сіднейському оперному театрі, мості Сідней-Харбор та будинку парламенту у середу, 21 грудня, від 9 вечора.

Sydney icons went dark in solidarity with Ukrainians in darkness



Between 21-22:00, Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, NSW Parliament House, Sydney Town hall & Christmas trees went black on 21 December



https://t.co/nBXbg2M9S0 pic.twitter.com/0v3IXGWw3R — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 21, 2022

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС допомогло втілити цю масштабну ініціативу президента , яка "демонструє підтримку українців у всьому світі та доводить, що Україна — це сила світла, а Росія — це сила темряви".

@SGHWarsaw @Piotr_Wachowiak joined @united24ukraine #LightUpUkraine #hourforukraine in solidarity with Ukraine, with Ukrainian people and with Ukrainian academia All the lights were turned off at 20.00 for 1 hour. Ukraine needs our support and generators pic.twitter.com/Lit7tWiPIB — Iryna Degtyarova (@IDegtyarova) December 21, 2022

Першим до #LightUpUkraine приєднався легендарний нью-йоркський Карнеґі-Хол — там вимкнули світло 4 грудня 2022 року, під час концерту на честь 100-річчя української різдвяної мелодії Щедрик.

У Нью-Йорку тимчасово вимкнули вогні на ялинці біля Рокфеллер-центру на знак солідарності з Україною.

Загалом до акції #LightUpUkraine долучаються відомі пам'ятки у 19 країнах. Відвідувачів закликатимуть долучитися до збору коштів на генератори для українських лікарень.



Відео AP pic.twitter.com/iJBP2VlbE3 — hromadske (@HromadskeUA) December 22, 2022

Як повідомлялося, польські міста масово відмовляються від різдвяно-новорічних гулянь і святкової ілюмінації через високі ціни на електроенергію. Попередньо, на традиційні новорічні гуляння довелося б витратити з бюджету додаткові сотні мільйонів злотих.

Нагадаємо, в "Укренерго" заявили, що станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Зберігаються обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками з боку Росії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, російські окупанти за два місяці планомірних ударів пошкодили близько 50% української енергосистеми.

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