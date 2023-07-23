Найпотужніша ракетна атака РФ по Одесі: у Міноборони РФ цинічно відповіли, чому завдали удару по місту 

У Міноборони РФ заявили, що усі цілі досянуті та знищені.

У Міністерстві оборони країни-терористки Росії заявили, що у Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ МП перебували перебували "іноземні найманці".

Про це йдеться у зведенні Міноборони РФ у неділю, 23 липня.

"Сьогодні вночі (23 липня - ред.) Збройні Сили Російської Федерації завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти Російської Федерації із застосуванням безекіпажних катерів, а також місця їх виготовлення в районі міста Одеса. На уражених об'єктах перебували іноземні найманці", - сказано

Там заявили, що усі цілі досянуті та знищені.

Ракетний удар по Одесі: реакція українських політиків та дипломатів

На ракетний удар по Одесі відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що відповідь окупантам обов'язково буде. Глава держави висловив вдячність усім, хто допомогає Одесі впоратися із наслідками атаки.

У Міністерстві закордонних справ закликали міжнародну спільноту засудити обстріл Одеси, який призвів до загибелі людей і руйнування в історичному центрі Одеси, що під захистом ЮНЕСКО. За словами очільника Дмитра Кулеби, це була одна із найбільш атак на великий порт, що має ключову роль для продовольчої безпеки у світі.

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса! Росіяни ракетами розгатили символ міста - "московський" собор!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.