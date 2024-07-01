"Найпотужніша в історії": хакери ГУР здійснили масштабну DDos-атаку проти провайдерів РФ - ЗМІ

За інформацією ГУР, під час атаки без звʼязку залишились щонайменше 250 тисяч абонентів.

Наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони здійснили масштабну DDos-атаку, направлену на російські провайдери. Росіяни скаржаться та називають її "найпотужнішою в історії".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела в спецслужбах.

Також читайте Хакери ГУР атакували російські компанії, які підтримують війну

За інформацією ГУР, під час атаки без звʼязку залишились щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму. Під ударом опинилися як мережі абонентів, так й мережі операторів, які користувались ураженою інфраструктурою.

За словами генерального директора одного з російських операторів, більшість абонентів залишалась без звʼязку понад дві доби. Представники провайдерів заявляли про труднощі під час комунікації з абонентами, оскільки вони відмовлялись надавати операторам свою актуальну інформацію, побоюючись шахраїв. Зокрема 20% відмовились від модернізації мережевого обладнання, яке могло б в майбутньому захистити їх від атак.

Найбільше постраждав провайдері "Міранда-медіа". Його абоненти не мали доступу до зв'язку та не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи. Доступ до мережі був обмежений у Криму, Запорізькій та Херсонській областях.

У ГУР додали, що подібні атаки хакерів продовжувались також в червні.

Нагадаємо, що українські хакери зламали e-mail одного із особистих помічників Медведєва.

У Криму хакери запустили на радіо пісню "ГУР МО"

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.