Найпотужніша за 200 років злива накрила Південну Корею: наслідки з фото

В одному з міст затопило багатоквартирний будинок: у залитому водою ліфті загинув чоловік.

Південну Корею залили найпотужніші за останні 200 років дощі. Жертвами стихії стали п’ятеро осіб, ще тисячі людей змушені були евакуюватися.

Про це повідомляє The Watchers.

За даними метеорологів, зливи на півдні країни стали найсильнішими за останні 200 років. Так, у місті Кунсані усього за одну годину випали 131,7 мм дощу. Це рекорд для всієї Південної Кореї.

У деяких районах країни за два дні випало понад 10% від середньорічної кількості опадів. Це найвищий показник від початку обліку, що стартував 1907 року.

Місцеві медіа інформують, що внаслідок стихії загинули п’ятеро людей. Через повінь сотні жителів покинули свої будинки. Зливи також завдали значних збитків.

У місті Нонсан затопило багатоквартирний будинок: у залитому водою ліфті загинув чоловік. В іншому регіоні внаслідок зсуву ґрунту загинув 70-річний чоловік. Потоком води віднесло автомобіль, у якому перебували люди. У місті Тегу 60-річного чоловіка засмоктало до дренажної труби, коли той перевіряв своє поле з овочами.

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У багатьох районах Південної Кореї затоплені дороги, мости, житлові будинки та автомобілі, зафіксовані зсуви ґрунту. Дощі також призвели до затримання кількох авіарейсів і поїздів, завдали серйозної шкоди інфраструктурі у всій країні.

Наслідки зливи в Південній Кореї / Фото: Yonhap

Наслідки зливи в Південній Кореї / Фото: Yonhap

Наслідки зливи в Південній Кореї / Фото: Yonhap

Нагадаємо, у червні на південному сході Швейцарії потужні зливи спричинили зсув ґрунту. Внаслідок негоди загинули двоє людей, одна особа зникла безвісти.

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