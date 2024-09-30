Найпотужніший ураган в США: кількість загиблих сягає сотні (фото)

Ураган "Хелен" вже вбив щонайменше 90 людей і завдав серйозних руйнувань. Найбільше постраждали штати Північна та Південна Кароліна, Джорджія та Флорида.

Про це повідомляє Reuters.

Стихія викликала масштабні повені, зруйнувала інфраструктуру, включаючи дороги та мости. Через пошкоджені вежі стільникового зв'язку сотні людей залишилися без можливості зв'язатися з рідними та вважалися зниклими безвісти.

Фото: Associated Press

За оцінками експертів та страхових компаній, збитки можуть сягати від 15 до понад 100 мільярдів доларів, оскільки сильно постраждали системи водопостачання, зв'язку та важливі транспортні маршрути.

За інформацією Міністерства енергетики США, близько 2,7 мільйона споживачів на півдні країни залишалися без електрики, що на 40% менше, ніж було у п'ятницю.

У Південній Кароліні загинули 25 людей, у Джорджії — 17, а у Флориді — 11. Влада побоюється, що кількість жертв може зрости.

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у семи штатах і пообіцяв надати федеральну допомогу. Він планує відвідати постраждалі регіони найближчим часом.

Ураган Хелен став сьомим за потужністю у Флориді та 14-м – у США за всю історію спостереження.

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