Найпотужніші землетруси в історії: які катастрофи забрали найбільше життів

Землетрус / © Associated Press

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Після потужних землетрусів у Венесуелі, де поштовхи магнітудою 7,2 і 7,5 відчули в різних регіонах країни, знову постало питання про найсильніші землетруси в історії.

Про це йдеться в матеріалі The Hindu.

За даними Геологічної служби США, найпотужніші землетруси, які коли-небудь фіксували у світі, мали магнітуду від 8,6 до 9,5. Часто найбільшу кількість жертв спричиняли не самі поштовхи, а цунамі, зсуви та руйнування інфраструктури.

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Великий чилійський землетрус, 1960 рік

Великий чилійський землетрус. / © Вікіпедія

Найпотужніший землетрус в історії зафіксували у Чилі 1960 року. Його магнітуда становила 9,5.

Катастрофа відома як Вальдивійський або Великий чилійський землетрус. Вона спричинила масштабні руйнування та потужне цунамі. Загинули понад 1600 людей у Чилі та за її межами, ще тисячі дістали поранення.

Аляска, США, 1964 рік

Землетрус на Алясці. / © Вікіпедія

1964 року потужний землетрус магнітудою 9,2 стався в районі затоки Принца Вільяма на Алясці. Поштовхи тривали майже п’ять хвилин.

Це був найсильніший землетрус в історії США. Він спричинив масштабні зсуви, сильне цунамі та повені. Загинули понад 130 людей. Після основного поштовху в регіоні ще кілька тижнів тривали тисячі афтершоків.

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Суматра, Індонезія, 2004 рік

Землетрус на Суматрі. / © AP

Один із найсмертоносніших землетрусів в історії стався 2004 року біля узбережжя Суматри. Його магнітуда становила 9,1.

Землетрус спричинив катастрофічне цунамі, яке накрило країни Південної та Південно-Східної Азії, а також дісталося узбережжя Східної Африки. Загалом загинуло понад 230 тисяч людей. Лише в Індонезії кількість жертв перевищила 167 тисяч.

Тохоку, Японія, 2011 рік

Землетрус в Японії. / © Associated Press

2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 9,1.

Він спричинив потужне цунамі, яке накрило узбережжя та пошкодило атомну електростанцію "Фукусіма". Через втрату електропостачання і систем охолодження на трьох реакторах сталися розплавлення активної зони.

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Унаслідок землетрусу і цунамі загинуло понад 18 тисяч людей. Частину зниклих безвісти так і не знайшли.

Камчатка, Росія, 1952 рік

Камчатка. / © Associated Press

1952 року біля Камчатки стався землетрус магнітудою 9,0. Він спричинив значні руйнування і цунамі, хвилі якого дійшли до Гаваїв та сягали приблизно 9 метрів.

Попри масштабність катастрофи, про загиблих не повідомляли.

Чилі, 2010 рік

Землетрус у Чилі, 2010. / © Вікіпедія

2010 року центральну частину Чилі сколихнув землетрус магнітудою 8,8. Поштовхи тривали понад хвилину і спричинили цунамі.

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Унаслідок катастрофи загинуло понад 500 людей.

Еквадор, 1906 рік

Еквадор (ілюстративне фото) / © Unsplash

1906 року біля узбережжя Еквадору стався землетрус магнітудою 8,8. Він також спричинив цунамі.

Жертвами катастрофи стали близько 1500 людей. Наслідки землетрусу відчувалися вздовж узбережжя Центральної Америки, а також у Сан-Франциско та Японії.

Аляска, США, 1965 рік

Аляска (ілюстративне фото) / © Bodo Travel

1965 року біля Алеутських островів, у районі островів Рат, стався землетрус магнітудою 8,7. Він спричинив цунамі заввишки близько 11 метрів.

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Руйнування були відносно незначними: повідомляли про тріщини в будівлях і пошкодження злітної смуги.

Тибет, 1950 рік

Тибет (ілюстративне фото).

1950 року в Тибеті стався землетрус магнітудою 8,6. Унаслідок катастрофи загинули щонайменше 780 людей.

Було зруйновано десятки сіл. Одне з них, за повідомленнями, зсунулося в річку. Потужні зсуви також перекрили річку Субансірі в Індії. Коли вода прорвала природну загату, утворилася семиметрова хвиля, яка спричинила нові жертви.

Суматра, Індонезія, 2012 рік

Землетрус в Індонезії (ілюстративне фото) / © Associated Press

2012 року біля західного узбережжя північної Суматри стався землетрус магнітудою 8,6.

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Попри велику силу поштовхів, землетрус спричинив відносно незначні руйнування. Водночас він посилив напруження на розломі, який раніше став джерелом руйнівного цунамі 2004 року. Повідомлялось про 5 загиблих.

Землетрус у Венесуелі: що відомо

Напередодні Венесуелу сколихнула серія потужних землетрусів. Підземні поштовхи відчули, зокрема, у столиці країни Каракасі, де люди масово залишали будівлі та виходили на вулиці.

За даними Геологічної служби США, перший землетрус магнітудою 7,1 зафіксували поблизу міста Морон на карибському узбережжі Венесуели — приблизно за 168 кілометрів на захід від Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув другий потужніший поштовх магнітудою 7,5.

У кількох районах Каракаса повідомляли про обвали будівель і пошкодження житлової інфраструктури. Місцева влада розпочала аварійно-рятувальні роботи, а рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

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Станом на ранок повідомляли щонайменше про 32 загиблих і 700 поранених у столиці. Водночас ці дані не враховують можливих жертв у штаті Ла-Гуайра, поблизу Каракаса та міського аеропорту, який, за попередньою інформацією, постраждав найбільше.

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес назвала землетрус "справжньою трагедією" та заявила, що рятувальні роботи тривають. За її словами, до розбирання завалів мають долучитися рятувальні бригади з інших країн.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо повідомляв, що поштовхи відчувалися одразу в кількох штатах країни.

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