Найпотужніший за 70 років землетрус "вдарив" по Росії: що відомо

Наслідки землетрусу в Росії

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У ніч на 30 липня біля узбережжя російського півострова Камчатка стався потужний землетрус магнітудою 8,8, який викликав цунамі висотою до 4 метрів.

Про це повідомляє агентство Reuters та CNN.

Згідно з інформацією Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу розташовувався за 126 км на південний схід від міста Петропавловськ-Камчатський, на глибині 19,3 км. Відлуння підземних поштовхів відчувалося в декількох регіонах Далекого Сходу Росії.

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Міністр із надзвичайних ситуацій РФ Сергій Лебедєв підтвердив, що в деяких районах Камчатки зафіксоване цунамі заввишки 3–4 метри. За словами губернатора регіону Володимира Солодова, стихія завдала пошкоджень інфраструктурі, зокрема, постраждав дитячий садок. Також повідомляється про кількох травмованих унаслідок землетрусу.

На Північних Курилах частина території міста Сєвєро-Курільськ опинилася під водою. У Петропавловську-Камчатському почалася масова евакуація, на дорогах утворилися великі затори.

Росія оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де розташована стратегічна підводна база «Рибачий» — ключовий об’єкт Тихоокеанського флоту РФ для ядерних підводних човнів;

Японська метеорологічна служба також зафіксувала сейсмічну активність і попередила про можливе цунамі заввишки до 3 метрів. У низці прибережних районів Японії оголошено евакуацію населення. Уряд країни закликав громадян залишатися в безпечних зонах до подальших повідомлень.

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Попередження про можливе цунамі також оприлюднили в США. Зокрема, про потенційну небезпеку повідомили для узбереж Аляски, Гаваїв, а також для американської острівної території Гуам і низки інших островів Мікронезії. У прибережних районах Гаваїв було оголошено евакуацію мешканців.

Наслідки землетрусу в Росії

Що відомо про землетрус

Землетрус магнітудою 8,7 — попередньо, це найсильніший підземний поштовх у регіоні з 1952 року. Землетрус тривав понад 7 хвилин.

Очікується, що афтершоки триватимуть щонайменше місяць. Їхня магнітуда може сягати 7,5, а коливання до 6 балів у Петропавловську-Камчатському.

Цей землетрус став першим у світі з магнітудою 8 або більше з 2012 року. За останні 13 років на планеті не фіксувалося таких сильних підземних поштовхів.

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Нагадаємо, ніч на 19 липня мешканців Камчатки сколихнула серія потужних землетрусів. Найсильніший із них, за даними Геологічної служби США, досяг магнітуди 7,4.