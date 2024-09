"Найрозшукуванішого" наркобарона заарештовано через два роки після втечі: хто це (фото)

"Найрозшукуванішого" наркобарона спіймали і заарештували через два роки після його втечі.

Харедін Фейзулла був внесений до списку найбільш розшукуваних злочинців Європи у вересні минулого року. Він був засуджений у Бельгії за 13 злочинів, пов'язаних з торгівлею наркотиками, приналежністю до злочинної організації та підробленням документів.

Його звинуватили в тому, що він очолював банду, яка базувалася в Бельгії і займалася вирощуванням і торгівлею канабісом. Вважається, що завдяки своєму нелегальному бізнесу вони накопичили статки у розмірі понад 4 мільйони євро.

Харедін Фейзулла / Фото: Jam Press

Суд у Брюсселі засудив Фейзуллу до 29 років ув'язнення 2022 року, але після винесення вироку він втік. Його розшук розпочався у січні 2023 року, але йому вдавалося уникати затримання, використовуючи різні транспортні засоби для пересування. Він також періодично проживав у різних місцях і часто змінював телефони.

Попри те, що він намагався залишатися непоміченим, співробітники поліції виявили його минулого четверга, 12 вересня, в Мадриді, Іспанія. 59-річний албанець був затриманий співробітниками Національної поліції, коли прямував до мікроавтобуса, який приїхав за ним біля однієї з його схованок.

Затримання Харедіна / Фото: Jam Press

Злочини, в яких визнали винним Фейзуллу, були скоєні в період від 2014 до 2018 року. Банда, яку він очолював, використовувала підроблені документи для оренди та електропостачання будинків, де вони вирощували коноплю у великих масштабах. Вони також вербували нелегальних мігрантів для роботи на своїх плантаціях.

Розслідування бельгійської влади щодо банди Фейзулли призвело до ліквідації 13 плантацій конопель. Тепер іспанська влада вирішуватиме, чи екстрадувати його до Бельгії.

