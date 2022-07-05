Найсильніша посуха за 70 років: в низці регіонів Італії запровадили надзвичайний стан

Найсильніша посуха за 70 років: в низці регіонів Італії запровадили надзвичайний стан

Влада країни оголосила надзвичайний стан на півночі – у районах, що оточують річку По.

В Італії у понеділок, 4 липня, оголосили надзвичайний стан у районах, що оточують річку По, на яку припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва та яка страждає від найсильнішої посухи за останні 70 років.

Про це пише Reuters.

Урядова постанова дозволить владі скоротити бюрократичну тяганину і негайно вжити заходів, наприклад, запровадити нормування води для будинків та підприємств.

По – найдовша річка Італії, довжиною у понад 650 км. Однак багато ділянок водного шляху пересохли, і фермери кажуть, що течія настільки слабка, що морська вода просочується вглиб суші та знищує посіви.

У заяві уряду зазначено, що надзвичайні заходи охоплять землі, які межують з По та водними басейнами східних Альп.

Загалом надзвичайний стан діятиме у п'яти північних регіонах: Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардії, П'ємонті та Венето. На розв’язання проблеми наразі уряд виділив 36,5 млн євро.

Італійські ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Маріо Драґі також розглядав можливість призначення комісара для координації реагування на посуху, подібно до того, як уряд створив комісара для нагляду за кризою, пов’язаною з коронавірусом.

Нагадаємо, в Мілані заборонили роботу фонтанів через аномальну спеку та посуху.

Читайте також: