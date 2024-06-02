Найсильніша спека за всю історію Індії: померли 50 осіб, влада б'є на сполох

Температура в північних і східних регіонах країни зросла до рекордних позначок.

Індія переживає неймовірно спекотне літо, і частина столиці Делі цього тижня зафіксувала найвищу температуру в країні – 52,9 °С. За тиждень спека забрала життя щонайменше 50 людей.

Про це пише Reuters.

Щонайменше 15 людей померли від підозри на тепловий удар в східних штатах Індії Біхар і Одіша в четвер, оскільки регіон охопила виснажлива спека, що, як очікується, триватиме до суботи.

У той час як температура в північно-західній і центральній Індії, як очікується, знизиться в найближчі дні, спека, що панує над східною Індією, ймовірно, триватиме ще два дні, повідомляє Метеорологічний департамент Індії (IMD).

У четвер в державній лікарні в регіоні Руркела в штаті Одіша повідомили про смерть 10 осіб, а в місті Аурангабад в штаті Біхар від сонячного удару померло п'ятеро людей. Ще семеро людей померли дорогою до лікарні, проте точну причину їх смерті ще визначать лікарі після розтину. Троє людей померли від ймовірного теплового удару в штаті Джаркханд, повідомляють місцеві ЗМІ.

Уряд регіону Одіші заборонив своїм співробітникам перебувати на вулиці від 11 до 15 години, коли температура досягає максимуму.

У Делі, де через високу температуру птахи та дикі мавпи непритомніли, а міський зоопарк обладнав басейни та спринклери, щоб принести полегшення своїм 1200 мешканцям.

Нагадаємо, у Мексиці через сильну спеку загинули 48 осіб. У деяких районах було зафіксовано 45 градусів за Цельсієм.

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