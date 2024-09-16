В Одесі відчули землетрус — подробиці

В Румунії стався землетрус, який відчули на Одещині та в Миколаєві.

Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), а також заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Епіцентр земетрусу припав на Румунію. Там відчули поштовхи у 5,2 бала.

В Румунії стався землетрус магнітудою 5,2 бала / Фото: Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр EMSC

Також про землетрус заявили в Молдові та в Україні, зокрема на Одещині.

За словами Олега Кіпера, на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 бали. Також відчувалися поштовхи і в інших районах області.

"За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі об’єкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило", – зазначив Кіпер.

За даними румунського Інституту фізики Землі, землетрус став "найсильнішим" від початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 км.

Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій з огляду на можливі повторні поштовхи.

Нагадаємо, раніше поблизу Криму стався потужний землетрус. За даними центру, магнітуда коливання була 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували о 05:50.

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