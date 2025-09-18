- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 302
- Час на прочитання
- 1 хв
"Найскладніша справа": Трамп про врегулювання війни в Україні
Трамп назвав врегулювання війни в Україні «найскладнішою» справою і прокоментував появу російських дронів у Польщі.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову прокоментував появу російських БПЛА в Польщі, точніше, заявив, що не може це коментувати.
Про це глава Білого дому заявив в інтерв’ю Fox News.
«Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найбільша атака на безпілотник — це вивести з ладу, тоді вони падають всюди. Тож сподіватимемося, що це було так», — сказав він.
Водночас, Трамп додав, що «дуже розчарований цією ситуацією».
«Я дуже розчарований тим, що думав, що це (врегулювання війни в Україні — Ред.) буде найлегше з усіх, що можна зробити, а виявилося, що це найскладніше», — додав американський президент.
Нагададаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.
Також 10 вересня два безпілотники порушили повітряний простір Литви.