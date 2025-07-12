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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Найсмертоносніша чума повернулась до США — зафіксовано першу за 17 років смерть

В Аризоні зафіксували рідкісний і смертельний випадок чуми. Хвороба вразила легені та стала фатальною — це перший подібний випадок у США від 2007 року.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Смерть від чуми

Смерть від чуми / © УНІАН

У штаті Аризона, США, помер чоловік, який заразився легеневою чумою — найнебезпечнішою формою цього захворювання. Хто саме захворів і за яких обставин — не розголошують.

Про це повідомило видання Associated Press із посиланням на місцеву владу.

Чума — важке бактеріальне захворювання, яке викликає Yersinia pestis. Вона належить до зоонозних інфекцій, тобто передається від тварин до людини. Найчастіше джерелом зараження є блохи, які паразитують на гризунах. У випадку легеневої форми бактерія може також поширюватися повітряно-крапельним шляхом.

Симптоми чуми з’являються через 3–7 днів після зараження та можуть включати лихоманку, сильний біль, слабкість, нудоту, блювоту, а також ураження легенів. Якщо не розпочати лікування вчасно, летальність при легеневій формі може сягати 100%.

Попри історичну славу «Чорної смерті», яка забрала мільйони життів у XIV столітті, сьогодні чуму можна ефективно лікувати антибіотиками. За даними ВООЗ, більшість випадків хвороби нині фіксують в Африці, однак вона залишається присутньою на всіх континентах, окрім Океанії.

Нагадаємо, на Закарпатті зафіксовано спалах отруєнь серед туристів. Причиною отруєння, ймовірно, стала вода з водоспаду, яку вживали без кип’ятіння — як для пиття, так і для приготування їжі.

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