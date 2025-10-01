- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 502
- Час на прочитання
- 1 хв
"Найсмертоносніша зброя": Трамп розкрив військовий крок у відповідь на загрози Кремля
Дональд Трамп повідомив про відправлення атомного підводного човна на противагу загрозам Росії.
Президент США Дональд Трамп під час несподіваного збору вищого військового керівництва країни особисто підтвердив, що у відповідь на “деяку загрозу з боку Росії” адміністрація розгорнула атомний підводний човен.
Про це повідомляє Express.
Звертаючись до сотень генералів та адміралів на базі морської піхоти в Куантіко, Трамп назвав цю субмарину “найбільш смертоносною зброєю з будь-коли створених”. Головний її секрет, за його словами, у тому, що “його неможливо виявити”.
Варто зазначити, що ці сенсаційні заяви щодо Росії збіглися у часі зі зміною позиції президента щодо війни в Україні. Після зустрічі з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що вірить у перемогу України та повернення всіх втрачених територій.
Це стало різким відходом від його попередньої риторики, коли він говорив про "відсутність шансів" у Києва та закликав Зеленського до територіальних поступок Росії. Американська журналістка Мелінда Крейн у ефірі DW News припустила, що Трамп "дуже стурбований ядерною війною" і що "якщо Путіну вдасться достукатися до нього на цьому рівні, він, можливо, знову буде у фаворі".
Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що президент США Дональд Трамп готовий посилити тиск на диктатора Путіна, застосувавши більш жорсткі інструменти впливу.