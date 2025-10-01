"Найсмертоносніша зброя": Трамп розкрив військовий крок у відповідь на загрози Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час несподіваного збору вищого військового керівництва країни особисто підтвердив, що у відповідь на “деяку загрозу з боку Росії” адміністрація розгорнула атомний підводний човен.

Про це повідомляє Express.

Звертаючись до сотень генералів та адміралів на базі морської піхоти в Куантіко, Трамп назвав цю субмарину “найбільш смертоносною зброєю з будь-коли створених”. Головний її секрет, за його словами, у тому, що “його неможливо виявити”.

Варто зазначити, що ці сенсаційні заяви щодо Росії збіглися у часі зі зміною позиції президента щодо війни в Україні. Після зустрічі з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що вірить у перемогу України та повернення всіх втрачених територій.

Це стало різким відходом від його попередньої риторики, коли він говорив про "відсутність шансів" у Києва та закликав Зеленського до територіальних поступок Росії. Американська журналістка Мелінда Крейн у ефірі DW News припустила, що Трамп "дуже стурбований ядерною війною" і що "якщо Путіну вдасться достукатися до нього на цьому рівні, він, можливо, знову буде у фаворі".

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що президент США Дональд Трамп готовий посилити тиск на диктатора Путіна, застосувавши більш жорсткі інструменти впливу.