“Найсмертоносніші 24 години”: понад 700 людей загинули у Секторі Гази за останню добу

Понад 700 палестинців загинули в результаті авіаударів ізраїльської авіації у Секторі Гази за останні 24 години, повідомило міністерство охорони здоров'я ХАМАСу.

Про це пише BBC.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що за той самий період вони завдали ударів по 400 “терористичних цілях” і вбили кількох командирів ХАМАСу. Вони також заявили, що не зменшуватимуть кількість атак, попри звільнення угрупованням ХАМАС ще двох заручників.

Агенції ООН тим часом “благають на колінах” про постійний і безпечний доступ гуманітарної допомоги до Сектору Гази. Третина лікарень у Газі не працює через брак електроенергії, ліків і персоналу, а також критичну нестачу чистої води.

Атака Ізраїлю на Сектор Гази

Ізраїль розпочав бомбардування позицій ХАМАСу у відповідь на безпрецедентну атаку бойовиків на Ізраїль 7 жовтня, під час якої загинуло щонайменше 1400 людей, а 222 взяли в заручники. За даними палестинського міністерства охорони здоров'я, відтоді у Газі було вбито майже 5800 людей.

Вночі ізраїльська армія завдала сотень авіаударів по різних місцях у Секторі Гази. На півдні у містах Хан-Юніс і Рафах загинули люди, які втекли з півночі анклаву після наказу ізраїльських військових евакуюватися з цієї території, повідомили місцеві чиновники.

Серед них 13 членів однієї сім’ї з міста Газа, які мешкали у житловому будинку в Карарі, на північно-східній околиці Хан-Юніса. Населення міста зросло з 400 000 людей до 1,2 мільйона за останні тижні. Родич, який вижив, розповів: “Ми спали, і раптом стався сильний вибух. Вся моя родина мертва”.

Кореспондент BBC Рушді Абу Алуф каже, що у вівторок, 24 жовтня, вранці у міській лікарні, коли тіла виносили з моргу і везли для поховання, панували біль, шок і гнів. Присутні казали, що у Секторі Гази “немає безпечного місця”.

Пізніше повідомили, що близько 20 людей загинули в результаті удару по житловому будинку у густонаселеному районі Амаль міста Хан-Юніс.

“Найсмертоносніші 24 години”

Міністерство охорони здоров'я ХАМАСу заявило, що це були найсмертоносніші 24 години війни. Вони повідомили про 704 загиблих, зокрема 305 дітей, 173 жінок та 78 людей похилого віку. Таким чином, загальна кількість загиблих у Секторі Гази досягла 5791 особи.

За останніми даними, у Секторі Гази загинули троє громадян України — двоє дітей і жінка.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила у вівторок, 24 жовтня, вранці, що її літаки завдали ударів по “десятках об’єктів терористичної інфраструктури та баз ХАМАСу” у кількох північних районах у місті Газа та навколо нього, а також по “тунельній шахті ХАМАСу” біля узбережжя Середземного моря.

“Повністю знищити ХАМАС”

У повідомленні також йдеться про авіаудари по командних центрах ХАМАСу і плацдармах, розташованих у мечетях. Внаслідок ударів загинули заступники командирів трьох батальйонів військового крила ХАМАСу, а також десятки бойовиків ХАМАСу, які обстрілювали Ізраїль ракетами.

“Ми хочемо повністю знищити ХАМАС — його лідерів, його військову гілку та оперативні штаби, — сказав начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Галеві у понеділок, 23 жовтня. — Єдиний шлях — це невпинні атаки, які завдають шкоди ХАМАСу скрізь і всіма способами”.

Він також заявив, що ізраїльські війська “добре підготовлені до наземних операцій” і зосереджені вздовж кордону з Сектором Гази, маючи на увазі, що вторгнення незабаром розпочнеться.

Генерал виступив до того, як ХАМАС звільнив двох літніх ізраїльських жінок — 85-річну Йохевед Ліфшиц і 79-річну Нуріт Купер, яких захопили у заручники у кібуці Нір-Оз неподалік від Гази 7 жовтня. Інших мешканців кібуцу вбили, а чоловіки жінок залишаються у полоні.

Йохевед Ліфшиц розповіла журналістам, що у полоні ХАМАС “пройшла крізь пекло” / Associated Press

Гуманітарна ситуація в Газі різко погіршується

Тим часом гуманітарна ситуація у Секторі Гази погіршується все більше, у регіоні не вистачає їжі, води та притулку для 1,4 мільйона людей, які покинули свої домівки.

Міністерство охорони здоров'я попередило, що палестинська система охорони здоров'я може невдовзі обвалитися, адже 12 із 32 лікарень у Секторі Гази вже не працюють. В інших закінчується пальне і вони обслуговують лише найважчих пацієнтів.

Речниця агентства ООН у справах палестинських біженців, UNRWA, яке проводить найбільшу гуманітарну операцію в Газі, попередила, що у них також закінчуються запаси пального.

На брифінгу у Женеві UNRWA повідомила, що з 21 жовтня лише 54 вантажівки з гуманітарною допомогою змогли проїхати через контрольований Єгиптом пропускний пункт Рафах. До цього Газа отримувала близько 500 вантажівок на день.

У ВООЗ також наголошують, що паливо, яке досі не пропускають, необхідне для опріснювальних заводів, пекарень і лікарень.

Дефіцит чистої води та їжі в Газі

Дефіцит чистої води став критичним, люди мають доступ лише до 1-3 літрів води на день. За даними ВООЗ, базовий мінімум становить 15 літрів на день.

У Всесвітній продовольчій програмі заявили, що скоротили продовольчі пайки, щоб забезпечити їжею якомога більшу кількість людей.

Емад Абуассі, який 10 місяців тому переїхав із Блекпула в Англії до північної частини Сектора Гази разом із дружиною та чотирма дітьми, розповів BBC, що зараз вони живуть у двокімнатній квартирі у Хан-Юнісі, де разом із ними мешкає ще 50 людей.

“Ми виживаємо. Нам вдалося з'їсти половину бутерброда — мені і моїм дітям сьогодні вранці, — розповів він. — За хлібом стоять черги у пів кілометра. Я не знаю, що буде з нами у найближчі два-три дні”.

Ізраїль погодився на обмежені постачання гуманітарної допомоги, але дозволив провозити паливо, заявивши, що ХАМАС може використати його у військових цілях.

Речник ЦАХАЛу опублікував супутникове фото, на якому видно 12 паливних цистерн біля КПП Рафах, які, за його словами, містять сотні тисяч літрів дизельного палива, що належить ХАМАС. Він стверджує, що бойовики “крадуть дизель у цивільних і передають його у тунелі тим, хто запускає ракети, та високопосадовцям”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан попередив Ізраїль та США, що ситуація на Близькому Сході може "вийти з-під контролю", якщо ці дві країни "негайно не припинять злочини проти людства в Газі".

Читайте також: