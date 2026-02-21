Найсмертоносніший лижний сезон у Європі: експерти назвали причину

Альпи / © pixabay.com

Цю зиму в Європі вже назвали найсмертоноснішим гірськолижним сезоном за всю історію спостережень. Лише за перші тижні 2026 року лавини забрали 86 життів — це рекордний показник для континенту.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Найбільше трагедій сталося у Франції, де загинули 25 людей. В Італії жертвами стали 21 особа, в Австрії — 14, у Швейцарії — дев’ятеро, в Іспанії — вісім. Також смертельні випадки зафіксовані у Словаччині, Словенії та Андоррі. Лавини сходили в Альпах, Піренеях і Карпатах, а також у горах Сьєрра-Невада в США.

За даними Європейської служби попередження про лавиноутворення, у середньому щороку в Європі від лавин гине близько 100 людей. Водночас лише за перші шість тижнів цього року загинули 77 осіб, а згодом кількість жертв зросла до 86.

Фахівці пояснюють сплеск смертей унікальним поєднанням погодних умов. Зима почалася із сухої погоди, яка сформувала тонкий шар снігу. Після цього настали різкі морози. Через великий перепад температур у снігу утворився так званий «стійкий слабкий шар» — пухка структура з погано з’єднаних кристалів, яку ще називають «цукровим снігом».

Згодом цей нестабільний шар накрили нові снігопади. У результаті сформувалася небезпечна «плита» — масивний шар, що лежить на слабкій основі. За таких умов достатньо навіть незначного руху лижника поза трасою, щоб спровокувати обвал. Повноцінна лавина може містити до мільйона тонн снігу та розганятися до 320 км/год.

Експерти наголошують, що найбільший ризик нині пов’язаний із позатрасовим катанням. Від початку пандемії інтерес до фрірайду зріс: виробники спеціального спорядження повідомляли про 13-відсоткове зростання між 2022 та 2023 роками. Саме поза межами підготовлених трас стається більшість смертельних випадків.

Доктор Ніколя Екерт зазначає, що рівень небезпеки напряму пов’язаний із кількістю людей, які обирають катання поза підготовленими трасами, а також із тим, наскільки вони здатні оцінювати та контролювати ризики. Чим більше таких лижників — тим вищою стає загальна загроза.

Водночас нинішня хвиля смертельних випадків суперечить попередній тенденції. Попри те що популярність фрірайду останніми роками суттєво зросла, за останнє десятиліття смертність від лавин у Європі загалом знижувалася.

За словами експерта, це пояснюється розвитком систем попередження про лавини, активнішим використанням захисного спорядження та більш стабільними сніговими умовами.

«Однак, цьогорічні унікальні погодні умови зробили ризик настільки серйозним, що навіть добре підготовлені лижники тепер потрапляють у смертельно повільні спуски», — йдеться в статті.

Водночас довгострокові спостереження свідчать, що через зміну клімату загальна кількість лавин у Європі поступово зменшується — у середньому на 6% кожне десятиліття від 1958 до 2023 року. До 2100 року їх може бути на 30% менше, ніж у 1990-му. Однак на висоті понад 3000 метрів лавини, навпаки, можуть ставати частішими через екстремальніші погодні явища.

Науковці підкреслюють різницю між «лавинною небезпекою» та «лавинним ризиком». Хоча кількість природних сходжень може зменшуватися, ризик для людей зростає через популярність катання на великих висотах і складніші погодні умови.

Нагадаємо, раніше в горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії зійшла наймасштабніша за кількістю жертв снігова лавина у США за останні 45 років. Гігантська маса снігу площею з футбольне поле зірвалася зі схилу та накрила групу з 15 лижників-екстремалів, серед яких були професійні гіди.