Найсмертоносніший рік: сотні біженців загинули в морі

Біженці / © Associated Press

2025 року під час спроби перетнути Андаманське море та Бенгальську затоку загинули або зникли безвісти майже 900 біженців рохінджа. За данними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), це найвищий показник смертності за весь час спостережень на цьому маршруті.

Про це повідомило видання Reuters.

Із приблизно 6500 людей, які торік намагалися залишити регіон морем, понад кожен сьомий не пережив подорожі або зник безвісти. Речник УВКБ ООН Бабар Балох зазначив, що це найвищий рівень смертності серед усіх біженців і мігрантів у світі.

Небезпечні подорожі тривають й 2026 року. Станом на 13 квітня понад 2800 рохінджа вже вирушили в подорож через море. В ООН підкреслюють, що більше половини тих, хто намагається перетнути цей маршрут останніми роками, становлять жінки та діти.

В ООН зазначають, що люди змушені ризикувати життям через тривалу гуманітарну кризу в М’янмі та складні умови в таборах для біженців у Бангладеш. Більшість із них прагне дістатися Малайзії, Індонезії або Таїланду в пошуках безпеки та кращих умов життя.

Цього тижня повідомлялося про ще одну трагедію: близько 250 людей зникли безвісти після того, як човен із біженцями рохінджа та громадянами Бангладеш, що вирушив із Текнафа, перекинувся в Андаманському морі.

УВКБ ООН наголошує, що скорочення фінансування гуманітарних програм погіршує ситуацію. За словами Бабара Балоха, саме відчай змушує людей погоджуватися на небезпечні подорожі, попри низькі шанси на виживання.

2026 року агентство звернулося до донорів із запитом на 200 мільйонів доларів для підтримки біженців рохінджа, які перебувають у таборах Кокс-Базар і на острові Бхасан Чар. Наразі профінансовано лише 32% від необхідної суми.

Загалом у регіоні залишаються понад 1,3 мільйона переміщених осіб з числа рохінджа. З них близько 1,2 мільйона перебувають у Бангладеш.

