Найстаріша людина у світі: хто вона і скільки їй років

Етель Катерхем народилася 21 серпня 1909 року / © telegraph.co.uk

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Етель Катерхем, 115-річна британка, стала найстарішою людиною у світі.

Про це повідомляє The Telegraph

Катерхем, яка народилася 21 серпня 1909 року, є найстарішою відомою британкою, яка коли-небудь жила, і останньою підданою Едуарда VII, що залишилася в живих.

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За даними LongeviQuest та Геронтологічної дослідницької групи, дослідницьких організацій, які перевіряють вік для Книги рекордів Гіннеса, вона є найстарішою людиною у світі.

Катерхем, яка живе в будинку для літніх людей, на питання про секрет свого довголіття сказала минулого року, коли їй виповнилося 115 років: «Я роблю те, що мені подобається. Ніколи ні з ким не сперечаюся, слухаю і роблю те, що мені подобається».

Катерхем народилася в Шиптон Беллінгер, Гемпшир, і була другою з восьми дітей у її сім’ї. У 1931 році вона познайомилася зі своїм чоловіком, підполковником Норманом Катерхемом, і вони одружились через два роки, у 1933 році.

Чоловік служив старшим офіцером у Королівській армії, і подружжя дислокувалося в Гібралтарі та Гонконгу, де Катерхем відкрила дитячу кімнату. Подружжя мало двох доньок і повернулося до Британії, де підполковник Катерхем помер у 1976 році.

Катерхем живе в графстві Сурреї вже 50 років і має трьох онучок і п’ятьох правнуків.

В інтерв’ю ЗМІ вона говорила: «Я сприймаю все як належне, злети і падіння. Я об’їздила весь світ і опинилася в цьому прекрасному будинку, де всі стараються для мене і дають мені все, що я хочу. Зрештою, майно не має жодного значення — все, що вам потрібно, це щоб хтось про вас піклувався».

Нагадаємо, Етель Катерхем стала найстарішою людиною у світі після того, як учора, 30 квітня, у віці 116 років померла попередня рекордсменка, бразильська монахиня Іна Канабарро Лукас.

Інший британець, Джон Тіннісвуд з Саутпорта, Ланкашир, був найстарішою людиною у світі, поки не помер у віці 112 років у листопаді минулого року.