"Найстаріша жінка у світі" померла у віці 122 років: хто вона (фото)

У Китаї померла "найстаріша жінка світу" Лін Шему. Її сім'я ніколи не зверталася до Книги рекордів Гіннеса, щоб підтвердити вік довгожительки, тож зараз офіційно рекордсменкою вважається бразильська монахиня Інах Канабарро Лукас, якій 116 років.

Втім, як повідомляє Need To Know, Лін Шему прожила 122 роки і 197 днів. Дата її народження в офіційних документах – 18 червня 1902 року. Вона мирно пішла з життя уві сні у себе вдома.

Громадянка Китаю народилася в період правління династії Цин – Гуансюй. Їй було десять років, коли 1912 року затонув "Титанік".

Лін прожила все своє життя в китайській провінції Фуцзянь, розташованій між Шанхаєм і Гонконгом.

Із покійним чоловіком у Лін було троє синів і чотири доньки. Її наймолодшому синові 4 лютого виповнилося 77 років.

Окрім втрати зору через літній вік і травм обох ніг, які вона дістала під час падіння, Лінь не страждала на інші хвороби і все життя була здатна піклуватися про себе сама.

Документ Лін Шему / Фото: Jam Press

За словами родичів, у неї завжди був гострий слух і хороший апетит. Її молодший син сказав, що вона завжди була задоволеною і в доброму гуморі. Він стверджує, що вона швидко знаходила в собі сили, якщо їй колись було сумно. Чоловік також поділився, що ніколи не бачив, щоб вона з кимось сперечалася.

Вона часто говорила про це своїм дітям: "У житті немає перешкод, які не можна було б подолати".

Коли її раніше запитали про секрет її довголіття, Лін відповіла: "Можливість їсти, пити і спати. Це благословення".

Лін Шему / Фото: Jam Press

Зауважимо, офіційно найстарішою людиною, яка коли-небудь жила, визнана Жанна Кальман, яка померла у віці 122 років і 164 дні. Вона єдина людина в історії, щодо якої підтверджено, що вона досягла 120 років. Якщо документи Лін правдиві, вона пережила Кальман на 33 дні.

Нагадаємо, тим часом 119-річна жінка вже заявила, що вона – найстаріша людина планети. Вона вимагає переглянути поточний рекорд бразилійки.

Читайте також: