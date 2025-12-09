Найстаріший чоловік Північної Ірландії розкрив секрет свого довголіття: ви будете здивовані

Найстаріший чоловік Північної Ірландії Норман Ірвін / © скриншот з відео

Реклама

Найстаріший чоловік Північної Ірландії та ветеран Другої світової Норман Ірвін відсвяткував свій день народження, який став справжньою подією для всього регіону. Чоловіку виповнилося 107 років і він ще в строю.

Про це пише BBC.

Норман Ірвін, який відзначив 107-річчя в будинку престарілих, зібрав родину, друзів та військових представників.

Реклама

«Це, здається, багато галасу з нічого», — пожартував Ірвін під час святкування.

На питання про секрет свого довголіття ветеран відповів однозначно: віскі. Його почуття гумору було оцінено: Корпус Королівських інженерів-механіків та електриків (The Corps of the Royal Electrical and Mechanical Engineers) подарував Норману пляшку віскі з вигравіруваним його військовим службовим номером.

Норман Ірвін народився у 1918 році. Він служив у восьми країнах під час Другої світової війни і відіграв важливу роль у захисті Суецького каналу від німецьких атак.

Цього року Норман Ірвін був нагороджений Британською імперською медаллю (BEM) за багаторічну волонтерську роботу у своєму рідному місті, включно з діяльністю у міжконфесійному клубі для пенсіонерів.

Реклама

Норман Ірвін (в центрі) у родинному колі / © BBC

Ветеран зазначив, що світ сильно змінився з часу його народження, і зміни відбуваються надзвичайно швидко. Він дав настанову молоді: «Приймайте все як є, робіть усе можливе і будьте добрі до всіх на своєму шляху нагору, тому що ви можете зустріти їх на своєму шляху вниз».

Онук Нормана Кріс Ірвін висловив неймовірну гордість за дідуся, підкресливши його життєлюбство та дотепний характер.

«Він має великий запас життєвої енергії… Він насолоджується життям, і немає жодних ознак того, що він здасться. Я з нетерпінням чекаю його 108-го дня народження», — сказав онук.

Нагадаємо, в Іспанії живе 108-річна жінка, яка поділилася деякими секретами свого довголіття. Зокрема вона здивувала зізнанням про один напій, який вона вживає щодня перед їжею — це «шот кавового лікеру».