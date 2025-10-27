Найстаріший президент світу знову "виграв вибори": про кого йдеться

Президент Камеруну Поль Бія та перша леді Шанталь Бія / © Associated Press

Найстаріший глава держави у світі, 92-річний президент Камеруну Поль Бія, переобраний на новий семирічний термін, як випливає з результатів виборів, оголошених Конституційним судом країни.

Як передає Reuters, Бія набрав 53,66% голосів.

Поль Бія править Камеруном із 1982 року. Для нього це буде вже восьмий термін.

Як пише BBC News Україна, вибори пройшли 12 жовтня, але у понеділок їхні підсумки офіційно підбив Конституційний суд, якому на це відвели 15 днів. Виборча комісія повідомила, що голосування відбулося у спокійній обстановці.

За час передвиборчої кампанії Бія провів лише один мітинг. Десять днів кампанії він був у Європі з приватним візитом.

У виборах брали участь ще дев’ять кандидатів, у тому числі двоє союзників Бія, які залишили заради виборів міністерські посади.

Потенційного сильного суперника, лідера опозиції Моріса Камто (71 рік) у липні до виборів не допустили. Це рішення підтвердив Конституційний суд, але багато хто в країні сприйняв це як прийом, щоб усунути конкурента. Після минулих виборів у 2018 році Камто заявив про свою перемогу та влаштував масові протести.

Вибори у Камеруні проводять в один тур, і кандидат, який отримав найбільше голосів, перемагає, але підсумки голосування має затвердити Конституційний суд країни. Міністр внутрішніх справ країни заздалегідь застерігав усіх кандидатів щодо неприпустимості заяв про свою перемогу, допоки це не станеться.

Більшість камерунців ніколи у своєму житті не знали іншого глави держави. Понад 60% 30-мільйонного населення країни — молодше 25 років.

При цьому серед мешканців країни зростає невдоволення інфляцією, проблемами з безпекою, поганими соціальними послугами, корупцією та безробіттям.

Проблема безробіття особливо гостро постає серед молоді. Майже 40% камерунців віком від 15 до 35 років не працюють. Серед випускників вишів, за даними Міжнародної організації з міграції, 23% не можуть знайти офіційної роботи.

Проте камерунські політологи, яких опитала BBC, зазначають, що пріоритетом для Бія завжди було утримання влади. «Часто на шкоду зусиллям для покращення умов життя громадян країни», — каже Іммануель Уана.

З ним згоден доктор Тіларіус Атіа, який пояснює одержимість Бія політичним виживанням невдалою спробою його повалення в 1984 року.

Серед лідерів світу, які найдовше залишаються на посаді, президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Мбасого з 1982 року та Йовері Мусевені в Уганді — з 1986-го.

У Європі найдовше при владі, понад 30 років, перебуває лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Він очолив країну в 1994 році.

