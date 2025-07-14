Найстаріший у світі президент вирішив йти на другий термін: скільки йому років

Найстаріший у світі президент в 92 роки вирішив йти на другий термін

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Чинний президент Камеруну, 92-річний Поль Бійя офіційно заявив про висування своєї кандидатури на президентські вибори, які відбудуться 12 жовтня 2025 року.

Про це він повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

«Моя рішучість служити вам така ж велика, як і масштаб викликів, які постали перед нашою країною», — йдеться в повідомленні.

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Зауважимо, що наразі 92-річний президент Камеруну Поль Бійя є найстарішим чинним главою держави. Він очолює Камерун з 1982 року.

Як зазначає ВВС, Бійя жодного разу не програвав вибори з моменту приходу до влади в 1982 році. Після скасування обмеження на кількість президентських термінів у 2008 році він отримав можливість балотуватися необмежену кількість разів. Останній раз політик переміг на виборах 2018 року, отримавши понад 71% голосів, хоча опозиційні групи звинуватили владу у порушеннях.

Якщо Бійя виграє ще один семирічний термін, то може бути президентом майже до 100 років.

Адміністрацію 92-річного президента критикують за корупцію, розкрадання, погане управління та нездатність вирішувати проблеми безпеки. Також висловлювалися побоювання щодо його стану здоров’я та здатності керувати країною. Відсутність політика на публіці протягом понад шести тижнів минулого року призвела до спекуляцій щодо його самопочуття та чуток про його смерть.

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Раніше президент Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом.