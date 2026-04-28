Найстарша тварина Європи незабаром відсвяткує день народження: скільки виповниться довгожительці

Алігаторка Марта. Фото: Zoo Płock

Реклама

У Польщі готуються до незвичайного свята — найстаршій тварині в європейських зоопарках незабаром виповниться 96 років. Іменинницею стане самиця міссісіпського алігатора Марта, яка мешкає у Плоцькому зоопарку.

Про це повідомило видання inPoland.

Як повідомили у зоопарку Плоцька, 16 травня в павільйоні герпетаріуму для Марти традиційно влаштують святкування дня народження. Щороку привітати іменинницю приходять сотні відвідувачів, зокрема діти, які приносять алігаторці листівки, зроблені власноруч.

Реклама

Марта народилася 1930 року в США — у нині неіснуючому закладі «Джунглі рептилій» у місті Слайделл. До Польщі її доставили кораблем 1960 року разом із самцем на ім’я Педро. Однак пара не склалася: вже за кілька місяців стало зрозуміло, що Марта не терпить сусіда, тож Педро перевезли до Вроцлавського зоопарку. Надалі спроби поселити її з іншими алігаторами також завершувалися невдачею.

У 1970 році алігаторка стала кінозіркою — вона зіграла крокодила Германа в культовому польському фільмі «Гідрозагадка» режисера Анджея Кондратюка.

За словами директора Плоцького зоопарку Кшиштофа Кельмана, попри поважний вік Марта почувається добре: має апетит, активно рухається, плаває та любить грітися на сонці. На день народження вона традиційно отримає святковий торт із улюблених ласощів — яловичини та риби.

У дикій природі міссісіпські алігатори зазвичай живуть 60–70 років. Утім у зоопарках, де тварини мають регулярне харчування, медичну допомогу і не змушені боротися за виживання, тривалість їхнього життя може бути значно більшою.

Реклама

Новини партнерів