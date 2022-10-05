Найсучасніший авіаносець ВМС США під час першого бойового чергування вирушив до Середземного моря

Корабель USS Gerald Ford та його авіаносна ударна група діятимуть із союзниками та партнерами в Атлантичному океані та Середземному морі.

У вівторок, 4 жовтня, найновіший і найдосконаліший авіаносець ВМС США USS Gerald Ford відправився у своє перше бойове чергування з Норфолка, штат Вірджинія, щоб провести тестування корабля та для тренувань із союзниками в Північній Америці та Європі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву контр-адмірала ВМС США Грегорі Хаффмана.

“Корабель USS Gerald Ford і авіаносна ударна група діятимуть із союзниками та партнерами в зонах відповідальності 2-го та 6-го флоту в Атлантичному океані та Середземному морі. Розгортання буде коротшим, ніж стандартне шестимісячне”, - повідомив він.

До бойового злагодження буде залучено приблизно 9000 військовослужбовців з дев'яти країн, 20 кораблів і 60 літаків. Окірм США, участь у навчаннях беруть військові з Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Швеції.

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Інші кораблі авіаносної ударної групи приєднаються до USS Gerald Ford у середу, 5 жовтня.

За даними ВМС США, USS Gerald Ford є першим новим авіаносцем, розробленим за понад 40 років. Його будівництво офіційно почалося в листопаді 2009 року, а в 2017 році він був введений в експлуатацію.

Авіаносець має нову передову технологію, яка використовує електромагнітну систему запуску літаків замість попередньої системи парової катапульти. Новітня система створює менше навантаження на літаки, оскільки вони запускаються з носія, і дозволяє скоротити час між запусками.

Авіаносець також має дводіапазонний радар, який є більш досконалою радарною системою.

Нагадаємо, раніше корабель берегової охорони МВС США, який виконував патрулювання в Беринговому морі, зафіксував біля Аляски ракетний крейсер із Китаю.

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