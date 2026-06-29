Найсильніший Ель-Ніньйо в історії насувається: вчені збираються "вимкнути" Сонце

Аномальна спека / © Associated Press

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Поки кліматологи б’ють на сполох через майбутній супер Ель-Ніньйо, який може стати найруйнівнішим за всю історію метеорологічних спостережень, міжнародна група дослідників запропонувала радикальний спосіб його зупинити — штучно затьмарити Сонце.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Наприкінці 2025 року у Тихому океані почала формуватися теплова хвиля завдовжки понад 14 500 км. Водночас ще одна морська теплова хвиля простяглася від Папуа Нової Гвінеї до узбережжя Каліфорнії, де температура води перевищує норму на 3°C.

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Саме накопичення теплої води в екваторіальній частині Тихого океану «живить» найекстремальніший цикл Ель-Ніньйо за останні 140 років.

Доктори Маріана Бернарді Біф та Франц Філіп Тухен з Університету Маямі попередили у статті для Bulletin of the Atomic Scientists: «Безпрецедентний Ель-Ніньо 2026 року може подовжити тривалість морської теплової хвилі в Північному Тихому океані, що матиме серйозні наслідки для людей, дикої природи та клімату Землі».

Радикальне рішення: закачати сірку в атмосферу

Щоб запобігти утворенню морських теплових хвиль, дослідники запропонували застосувати метод ін’єкції стратосферних аерозолів. Він передбачає закачування у верхні шари атмосфери величезних хмар дрібних частинок на основі сірки, які залишаються там роками і відбивають частину сонячної енергії назад у космос.

За даними комп’ютерних симуляцій, цей підхід міг би захистити до 75 відсотків світового океану від нищівних теплових хвиль і утримати глобальне потепління в безпечних межах.

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Що показали симуляції

Дослідники змоделювали два сценарії та порівняли їх результати.

За умови збереження поточних тенденцій морські теплові хвилі стануть сильнішими і тривалішими в 97% світового океану.

Якщо ж обмежити глобальне потепління рівнем 1,5°C вище доіндустріального середнього, приблизно чверть океану буде захищена від посилення теплових хвиль. За більш агресивного сценарію — утримання потепління в межах 1°C — теплові хвилі стануть менш інтенсивними у 76% океану та коротшими у 80% локацій.

Найбільше виграли б тропічна Атлантика, Індійський океан, Північний Льодовитий океан та Південна Атлантика.

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Утім, як наголошує провідна авторка дослідження докторка Лала Кунта з Університету штату Мічиган, захист розподілятиметься вкрай нерівномірно.

Ризики та застереження

Метод є вкрай суперечливим, і навіть самі автори дослідження не впевнені в його наслідках. Співавторка дослідження професорка Фібі Зарнецке з Університету штату Мічиган застерігає: «Про екологічні наслідки відомо дуже мало».

Дослідження Колумбійської кліматичної школи показало, що ін’єкція стратосферних аерозолів може порушити глобальні погодні системи. Викиди в полярних регіонах здатні дестабілізувати тропічні мусонні системи, а викиди в екваторіальних зонах — вплинути на струминний потік і порушити атмосферну циркуляцію.

«Зміна сонячного випромінювання в одному місці може призвести до змін атмосферних процесів в інших», — пояснив доктор Ін Чень з Університету Бірмінгема.

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Попри потенціал нового методу, дослідники наголошують: геоінженерія не може замінити головного.

«Це не заміна скороченню викидів. Зменшення викидів залишається пріоритетом і є найефективнішим заходом для пом’якшення наслідків зміни клімату», — наголосила професорка Зарнецке.

Нагадаємо, за інформацією ВООЗ, лише за тиждень від 21 червня в Європі зареєстровано понад 1300 смертей, пов’язаних із рекордно високими температурами, які охопили значну частину континенту. Європа залишається регіоном, який нагрівається найшвидше у світі.

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