Понад 100 тисяч людей без світла: потужний шторм спричинив найбільший збій в енергомережі за 10 років

У Фінляндлії стався блекаут через шторм / © Pixabay

Реклама

Потужний шторм «Ханнес» спричинив масштабні руйнування в мережах фінської енергетичної компанії Elenia. Внаслідок стихії понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє Yle.

За словами керівник з готовності до надзвичайних ситуацій компанії Хейкі Паананена, це наймасштабніший збій за останні десять років, який перевершує наслідки листопадового шторму «Ярі» у 2024 році.

Реклама

Паананен розповів, Elenia розпочала підготовку до шторму ще до Різдва, після перших прогнозів синоптиків. Однак стихія виявилася набагато небезпечнішою, ніж очікувалося.

Станом на ранок 28 грудня у Фінляндії без світла залишалося близько 115 тисяч осель. Найбільше постраждали клієнти компанії Elenia у центральних та південних регіонах країни.

Паананен повідомив, що масштаби руйнувань серйозні, а ремонт ускладнюється складними умовами.

Наразі зафіксовано 700 аварійних ділянок, проте їхня кількість може зрости вдвічі, поки енергопостачання відновлять повністю.

Реклама

«Тут, безумовною, робота на кілька діб. Потрібен час до наступного тижня, перш ніж усі перебої з електрикою будуть усунені», — прогнозує Паананен.

Наслідками негоди за ніч стало майже 600 аварійних ситуацій. Серед них — падіння дерев на траси та лінії електропередач, а також пошкодження дахів та конструкцій через пориви вітру.

Нагадаємо, США накрив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років. Влада оголосила надзвичайний стан.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.