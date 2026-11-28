Лос-Анджелес сколихнув найсильніший за 12 років землетрус / © novosti-kazahstana.com

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У суботу, 28 листопада, Південну Каліфорнію сколихнув землетрус магнітудою 5,0. Епіцентр розташовувався неподалік узбережжя Манхеттен-Біч, приблизно за 6 кілометрів на захід від міста. Підземні поштовхи відчувалися в різних районах Лос-Анджелеса та сусідніх населених пунктах.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на Геологічну службу США (USGS) та місцеві екстрені служби.

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Де стався землетрус і наскільки сильними були поштовхи

Підземні коливання зафіксували о 09:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом). Спочатку американські служби повідомляли про попередню магнітуду 4,7, однак після уточнення даних її підвищили до 5,0. Осередок землетрусу розташовувався на глибині приблизно 12,2 кілометра.

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За оцінкою газети Los Angeles Times, це найсильніший землетрус за останні 12 років для міської агломерації округів Лос-Анджелес та Ориндж. Попередній поштовх магнітудою понад 5 у цьому регіоні стався 2014 року поблизу міста Бреа в окрузі Ориндж. Тоді магнітуда становила 5,1.

Сейсмологиня Люсі Джонс із Каліфорнійського технологічного інституту пояснила, що землетрус був відносно глибоким, але його добре відчули в більшій частині басейну Лос-Анджелеса. За її оцінкою, інтенсивність коливань біля епіцентру була достатньою, щоб налякати людей, проте недостатньою для масштабних руйнувань.

Помірні поштовхи відчували в Манхеттен-Біч, Ель-Сегундо, поблизу міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса та на півдні Санта-Моніки. Слабші коливання зафіксували в центральній частині міста, Беверлі-Гіллз, Лонг-Біч і долині Сан-Фернандо. В Ориндж-Каунті та долині Сан-Габріель вони були ще слабшими.

В аеропорту падали стельові панелі, літак перервав посадку

Одним із місць, де наслідки землетрусу були особливо помітними, став міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса (LAX). Під час поштовхів у терміналі почали спрацьовувати сигналізації, а зі стелі падали панелі підвісної конструкції. Журналісти CNN зафіксували цей момент на відео.

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Крім того, знімальна група Fox News повідомила про уламки скла біля зони контролю в терміналі. Люди вибігали з туалетів і шукали укриття. За словами журналістки, пасажири та працівники аеропорту були помітно налякані.

Поштовхи застали зненацька й екіпаж літака Delta Air Lines, який саме заходив на посадку. Диспетчер наказав рейсу Delta 1972 перервати приземлення та виконати повторний захід. На записі переговорів чути, як диспетчер пояснює команду словами про сильний землетрус. Згодом літак усе ж приземлився в аеропорту — о 10:01 за місцевим часом.

Чому над нафтопереробним заводом здійнявся чорний дим

Після землетрусу густий стовп диму помітили над нафтопереробним заводом Chevron в Ель-Сегундо. Відео з місця події поширювали в соцмережах, а люди, які перебували в торговельному комплексі навпроти підприємства, спостерігали за димом із паркування після евакуації з будівель.

Спочатку ситуація могла виглядати як велика пожежа, однак місцева влада повідомила про інше. На підприємстві стався інцидент із факельним спалюванням газу — так зване аварійне або запобіжне факельне скидання (safety flaring). До місця направили пожежників з Ель-Сегундо та Манхеттен-Біч.

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За інформацією видання SFGate, підтверджень масштабної пожежі на НПЗ немає. Міська влада повідомляла саме про технологічне факельне спалювання, яке супроводжувалося появою диму та полум’я.

Рятувальники перевіряли місто, за землетрусом пішли повторні поштовхи

Після землетрусу пожежна служба Лос-Анджелеса перейшла в спеціальний режим реагування. Усі 106 районних пожежних станцій залучили до перевірки міської інфраструктури. Рятувальники обстежували територію площею близько 470 квадратних миль наземними, повітряними та морськими маршрутами.

За першими повідомленнями пожежників, інформації про травмованих або значні структурні пошкодження не надходило. Міська голова Карен Басс заявила, що всі екстрені служби продовжують оцінювати можливі наслідки та стежити за ситуацією.

Основний поштовх супроводжувався серією слабших землетрусів. Серед них були коливання магнітудою 3,7 та 3,8. Мешканці повідомляли, що відчували повторні поштовхи навіть через годину після основної події.

За даними Associated Press, у місті Ломіта землетрус налякав місцеву жительку Терезу Масіас: із полиць попадали декоративні пляшки, а її собака злякався від сильного струсу. Жінка розповіла, що відчувала наступні коливання ще тривалий час після першого поштовху.

Національний центр попередження про цунамі США повідомив, що загрози цунамі через цей землетрус немає. Влада закликала мешканців бути готовими до повторних поштовхів і повідомляти про можливі пошкодження будівель та інфраструктури.

Землетруси в регіоні та їхні відлуння

У ніч проти 18 листопада сильний землетрус із епіцентром у Румунії відчули мешканці Молдови та низки українських областей. Сейсмічні хвилі дійшли навіть до майданчика Південноукраїнської атомної електростанції, де фахівці зафіксували ледве відчутні підземні поштовхи інтенсивністю 1–2 бали. В «Енергоатомі» запевнили, що загрози для споруд АЕС не було.

Після цього сейсмолог пояснив, чому підземні коливання можуть відчуватися далеко від епіцентру та чи є підстави чекати сильніших поштовхів. Зокрема, фахівець наголосив, що точно передбачити дату, місце й силу майбутнього землетрусу сучасна наука не може.

Уже 24 листопада нові підземні коливання зареєстрували в Чернівецькій області. Цього разу магнітуда становила лише 1,4, а сам землетрус класифікували як невідчутний.

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